A megemlékezés szónoka Farkas Ciprián polgármester volt. Elmondta, hogy százhetvenhat év hosszú idő. Nemzedékek sora váltotta azóta egymást itt, a Kárpát-medencében. Voltak felfelé és lefelé ívelő korszakok, nem minden nemzedék mondhatta magát a szerencse fiának. A lánglelkű költő, Petőfi Sándor mindössze 26 esztendősen adta életét a hazáért és a szabadságért.

- Nekünk már nem halnunk, hanem élnünk kell a hazáért. Ez a sorsközösség az, amelyben otthonra, biztonságra, családra, bajtársakra és barátokra lelünk. Úgy hiszem, hogy ez nekünk, a leghűségesebb város polgárainak talán magától is értetődő. Történelmünk során számtalanszor bizonyítottuk, hogy szeretjük a hazánkat és szeretjük a városunkat, mert hisszük azt, hogy ebben a közösségben és ezen szűkebb városfalak között a múlt, a jelen és a jövő találkozik egymással. Ma sem engedhetünk 1848 szelleméből. A szabadság rögös útját most nekünk kell a következő nemzedékek előtt kiköveznünk. Amikor azt halljuk másoktól, hogy felesleges bármit is a Góliátok orra alá dörgölni, hogy hiábavaló küzdelem kiállni a saját hazánkért, a saját városunkért és a saját érdekeinkért, akkor fontoljuk meg Petőfi intelmét, miszerint „csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi”.

A megemlékezés koszorúzással zárult, ahol a város vezetői, politikusok, intézmények és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat a Petőfi-szobornál.

Az ünnepséget követően a Pro Kultúra huszáros családi napra invitálta a résztvevőket a belváros több helyszínére, különböző kulturális programokkal. Az érdeklődők például játékos huszárkiképzésen és táncbemutatón vehettek részt.