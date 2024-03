Előfordult, éppen két évtizede is, hogy hóesés borította be a térséget. Napjainkban azonban folytatódik a megszokottnál enyhébb időjárás a tavasz első hétvégéjén is.

Nem voltak azonban mindig ilyen kellemesek a február végi és március eleji napok. Éppen húsz évvel ezelőtt kamionok csúsztak az árkokba, akadozott a közlekedés, mert esett a hó. A Kisalföldben is beszámoltunk azokról a napokról.

Kritikus helyzet alakult ki tegnap délután a régió több útszakaszán is a feltámadt szél miatt-írtuk a Kisalföld 2004. március 2-i számában. - A hóátfúvások miatt az Újkér-Horvátzsidány közötti szakaszon nyolc kamion akadt el. Ezeket a járműveket csak az odavezényelt hóekék és kotrógépek segítségével tudták kimenteni a késő délutáni órákra. — Különösen a mellékutakon okozott gondot a hófúvás, a mellékutakon folyamatosan kellett eltakarítanunk a havat — mondta Kusztor György, a Szombathelyi Közútkezelő Kht. ügyeletese. - A széllökések helyenként elérték az ötven kilométeres sebességet, ami miatt komoly hóakadályok keletkeztek. Sózni nem tudtunk, mert az aszfaltfelületen sok helyütt jégkéreg képződött,

Ottjártunkkor Fehér László egy hóekével járta folyamatosan az Újkér-Horvátzsidány közötti útvonalat. A területet valósággal hóködbe burkolták az erős széllökések. - Itt voltunk a legnagyobb bajban, mert kamionok is keresztbe fordultak - mondta a jármű vezetője. - Ha nem áll el a szél, egész éjjel dolgozni fogunk. Munkatársaim, Horváth Ferenc és Orsós Antal hólapáttal felszerelt traktorokkal tisztogatták az utat. A hó fogságából kiszabadított kamionok és személyautók imbolyogva küzdötték át magukat az úton a közútkezelő járművei mellett. - Tavalyelőtt már voltunk hasonló helyzetben - magyarázta Horváth Ferenc -, de most a hideg miatt nehezebben tudunk haladni. Az ötvenkét munkagép az esti órákra minden útszakaszt járhatóvá tett, de a munkálatokat még akkor sem hagyhatták abba, hiszen a szél csak nagyon lassan csendesült.

Az erős szél okozta hóátfúvások miatt tegnap délelőtt még járhatatlan volt a Páli-Edve és a Magyarkeresztúr-Vadosfa mellékút, déltájra viszont felszabadította mindkét utat a hóakadálytól a Győr-Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht. A társaság huszonhét géppel dolgozott folyamatosan az utakon, sózta azokat és ekézte a hóakadályokat. Bevetette a társaság a hómaróit is. Tegnap estére a megyében egyetlen út volt járhatatlan, a 8642-es út Újkértől a megyehatárig. A megyei közútkezelő megbízásából ennek az útszakasznak a megtisztításán a Vas megyei testvércég dolgozott még az esti órákban is. Tegnap este a 85-ös főúton egyebek között Kóny térségében, Csorna és Kapuvár között, Fertőszentmiklós térségében, Pinnye és Nagycenk között borította az utat jégborda és fordultak elő hóátfúvásos szakaszok. Ugyanilyen útviszonyokat találtak a járművezetők a 86-os főúton Szil, Páli és Beled térségében, valamint Jánossomorja környékén, míg az 1-es számú főúton Levél és Hegyeshalom között, valamint a 150-es főúton Mosonmagyaróvár és Bezenye között. A társaság az említett szakaszokra 40 kilométeres sebességkorlátozó táblákat helyezett ki. Fertőszentmiklós és Csorna térségében több mellékút volt személykocsival nehezen járható.