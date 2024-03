10 éve - Kevin élete veszélyben forgott

Perforált vakbéllel műtötték meg a győri kórházban a két és fél éves Varga Kevin Csabát. Családja állítása szerint Mosonmagyaróváron eleinte influenzával, majd vírusos bélgyulladással kezelték, a vakbélgyulladás és a sérv kizárásával Vargáék műhibapert indítanak a Karolina Kórház ellen. A kisfiú éppen tegnapkerült ki az intenzív osztályról Vargáék az elmúlt két hétben megjárták a poklot: az apa állítása szerint ugyanis két és fél éves gyermeke, Kevin Csaba a halál kapujában járt. Ugyan a kisfiú ma már jobban érzi magát, sőt, tegnap már haza is engedték a kórházból, a család azt szeretné, hogy többet másnak ne kelljen átélni azt, amit nekik kellett: gyermekük életéért harcoltak, és traumát éltek át. - A fiam betegsége március 8-án hányással és hasfájással kezdődött. Megijedtünk, ezért másnap kihívtuk a háziorvost. Ő megállapította, hogy influenzás a gyermekünk. Erre írt fel gyógyszereket, melyeket ki is váltottunk. Kevinnek ekkor már láza is volt. Állapota március 10-re sem javult, továbbra is fájlalta jobb oldalán a hasát. Ismét felkerestük a háziorvost, aki a Karolina Kórház gyermekosztályára utalta - kezdte Filó Juditfia kálváriáját. Folytatás a 7. oldalon. Varga Kevin Csaba műtétje után, otthon már jobban érezte magát az édesapja, Csaba karjaiban. A Karolina Kórház gyermekosztályán - mint utólag megtudtuk - állítólag egy pulmonológus vizsgálta meg a gyermeket, aki tapintásra kizárta a sérv és a vakbélgyulladás lehetőségét. Vírusos bélgyulladást diagnosztizált, bő folyadék- és szénhidrátbevitelt javasolt. Ám március 11-re még rosszabbul érezte magát a kisfiúnk. Erre ismét a háziorvoshoz, majd újból a kórház gyermekosztályára mentünk. Itt megint kizárták a vakbélgyulladást. Hiába könyörögtünk ultrahangvizsgálatért, ezt nem tartották indokoltnak. Aznap éjjel már tízpercenként sírt fel a fájdalomtól a gyermek. Azon a szerdán még antibiotikumot írt fel a háziorvos hólyaggyulladásra. Csütörtökön kora reggel ismét bevittük a Karolina Kórházba Kevint, ekkor már készítettek ultrahangvizsgálatot és vért is vettek tőle. Annak eredménye alapján irányítottak bennünket a győri kórház gyermek sürgősségi osztályára - idézte fel a könnyeivel küszködő édesanya, Filó Juditfia történetét. Varga Csaba,az édesapa szerint a kisfiúra a megyeszékhelyen kétórás műtét várt, perforált vakbélgyulladással. Ez, úgy tudják, ilyen kis korban igen ritka.

Ám időközben heveny hashártyagyulladás is súlyosbította Kevin állapotát, sőt,Kevin győri kezelőorvosájuk, hogy megmentette a gyera májában és a bal hasfelében ban lelkiismeretes szakembert mekünk életét - fogalmazta is gennyet találtak, ismertünk meg. Neki köszön meg az édesapa. Varga Csaba „Hiába könyörögtünkultrahangvizsgálatért,nem tartották indokoltnak. Azon az éjjelen mártízpercenként sírt fel afájdalomtól Kevin.” Varga Csaba hozzátette: műhibapert indítanak a Karolina Kórház ellen. - Nem vagyunk hajlandóak peren kívül megegyezni. Szomorú, hogy három orvos nem tudott egy vakbélgyulladást diagnosztizálni, és ezért ilyen traumát kellett a gyermekünknek átélnie. Ki tudja, mi lett volna, ha nem lettünk volna ilyen erőszakosak. Azt szeretnénk, hogy más kisgyereknek és családjának hasonlót ne kelljen átélnie - tette hozzá az édesanya. A kisfiút egyébként tegnap hozták haza a győri kórházból, és szerencsére már jobban érzi magát az átéltek ellenére.

20 éve - Pénzhiány hátráltatja a milliárdos fejlesztéseket

A campus nem, a könyvtár talán megépül Befektetőt keres a győri Széchenyi István Egyetem, s akkor elkezdődhetne a könyvtár építése. A campus tervezett fejlesztéséről pénzhiány miatt bizonytalan időre le kell mondani. Készen vannak az új győriegyetemi könyvtár kiviteli tervei is, elméletileg tehát bármikor kezdődhetne az építés. Egyetlenakadály van, az viszont mindent meghatároz: a korábbi kormányzati ígéretek ellenére nincs pénz a beruházásra. Dr. Czinege Imre, a Széchenyi István Egyetem rektora a napokban az Oktatási Minisztériumból egy tárgyalásról mégis némi reménysugárral térthaza. A minisztérium hozzá tudna járulni az új intézmény működtetéséhez , ha elkészülne. Ám az csak úgy lenne lehetséges ,ha az egyetem „találna” magántőkét, vagyis befektetőt. Most ezen dolgoznak úgymond gőzerővel. A rektor szerint két-három héten belül eldőlhet, mi legyen.

Ha az építés mellett határoznak, ki kell írni a befektetői tendert, utána az építői pályázatot... Mindez körülbelül félévet vehet igénybe, ideális esetben tehát ősz táján elkezdődhet az építés. Várható költsége egymilliárd forint. Annak idején a tervpályázatot a könyvtárra és a campus új épületére együtt írták ki. A főépület a könyvtáron kívül 1,5 milliárd forintba kerülne, ezt most bizonytalan időre „talonba” kell tenni. A rektor szerint a mostani campus működtetésére is csak szűkösen futja. A tervpályázatot tavaly egy budapesti cég, a Gelesz és Lenzsér Kft. nyerte (tervezők: Gelesz András, Anschau Péter, Krikovszky Balázs).Gelesz András a Kisalföld kérdésére tegnap megerősítette: a kiviteli tervek teljesen készek, ők maguk is minden erővel azon dolgoznak, hogy azépítés mihamarabb elkezdődhessen. A tervező elmondta, most ebben a pénzhiányos újhelyzetben kifejezetten szerencse, hogy a többi tervezőtől eltérően eleve két külön részben gondolkodtak, így az egyetemikönyvtár áttervezés nélkül önállóan is megvalósítható.

50 éve - A Rába ETO veresége

A labdarúgó-bajnokság tavaszi menetrendében az elmúlt szombaton és vasárnap szerepeltek megyénk csapatai. Az NB I-ben a Rába ETO együttese 2:0 arányú vereséget szenvedett az MTK- tól. Igaz, a második félidő az ETO-é volt, de ekkor újra kiütköztek a Honvéd elleni hibák, az egyénieskedés, a virtuozitás, a félénkség, és a hosszú ideje tartó gyámoltalanság. Egy szó, mint száz, az MTK nagy és nemes ellenfél. De azért a döntetlen eredményre képesnek tartották a szurkolók a zöld-fehéreket. Még az MTK ellen is. A MAVDAC értékes győzelmet aratott a kitűnő képességű Kossuth KFSE csapata ellen. Ezen a mérkőzésen nyolc jól szervezett és átgondolt MAVDAC-támadáson kívül nem sokat láttunk. Ezek közé tartozott az a jelenet is, amikor Molnár 25 méterről megcélozta a jobb felső sarkot, és a labda — mintha zsinóron húzták volna — jutott a hálóba.

A forduló kellemes meglepetésének számított a Győri Dózsa győzelme a BKV Előre csapata ellen. Szemtanúk mesélik, hogy a második félidőben már úgy játszott a lila-fehér együttes, ahogyan azt a szurkolók megszokták tőle. Ebben a játékrészben már volt tervszerűség, ötlet, lendület, akarás, a csapat játékában. A Sopron Textiles teljesítette tervét. Kertész Imre, a csapat szombati beharangozójában arról beszélt, hogy döntetlen eredményt szeretnének elérni Veszprémben, és ezt a tervet teljesítette a soproni NB II-es együttes. A döntetlen eredmény arra is elegendő volt, hogy az NB II. nyugati csoportjában az első helyen maradjon a soproni csapat.