A defibrillátor ünnepélyes átadása március 14-én történt, ahol az iskola igazgatója Kovács Andrea, és Kóbor Attila polgármester mellett Eitler Gergely mentőtechnikus és Lenzinger Patrik mentőápoló is részt vett.

A most elhelyezett életmentő készülék, a hordozható defibrillátor bárki számára hozzáférhető Képünkön: Kovács Andrea, Kóbor Attila, Eitler Gergely és Lenzinger Patrik

Fotó: Máthé Daniella

- Nagy örömmel fogadtuk a Kapuvári Mentők Egyesülete által felajánlott lehetőséget, hogy Fertőszéplakon Életmentő Pontot hozzunk létre. Ezzel a fejlesztéssel két stratégiai célunk megvalósításához is segítséget kaptunk. Egyik a lakosság egészségügyi prevenciójának elősegítése, amellyel egy életerős, egészséges közösséget hozhatunk létre. Még a COVID járvány előtt rendszeresen szerveztünk egészségügyi szűrővizsgálatokat a Soproni Erzsébet Oktató Kórházzal együttműködve. Kisbusszal szállítottuk előre egyeztetett időpontra a szűrőközpont által javasolt személyeket. Hasznos volt a vizsgálat, hisz volt olyan eset, amikor korai stádiumban sikerült felfedezni kóros elváltozást, amely a korai felismerésnek köszönhetően gyógyítható volt. Bátran mondhatjuk életmentő volt a szűrés. Rendszeresen szervezünk egészségnapokat is, amelyen egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások mellett egyszerűbb, ingyenes szűrővizsgálatokra is lehetőség nyílik. Gondolok elsősorban a magas vérnyomás illetve a cukorbetegség korai felismerésére - osztotta meg lapunkkal a településvezető. - A másik stratégiai célunk a Modern Iskola Programunk, amelynek keretében minden évben jelentős technikai és infrastrukturális beruházásokkal támogatjuk az iskola működését, hiszen a szép és biztonságos környezet a gyermekek és szülők száma is fontos - tette hozzá.

- A most kihelyezett készülék növeli a biztonságot, mivel már 7 éves kortól használható. A Kapuvári Mentők Egyesülete vállalta, hogy az iskola pedagógusait is megtanítja az eszköz helyes használatára, így valóban közel lesz a szakértő segítség. Jómagam is részt veszek az oktatáson, hisz a gyakorlat azt mutatja, hogy gond, probléma esetén gyakran keresnek közvetlenül az itt élők. Korábban már az orvosi rendelőbe és a sportpályára is beszereztünk hasonló készüléket, a most adományozott készülék pedig hordozható. Az iskola külső falán helyezzük el, hogy szükség esetén hozzáférhető legyen mindenki számára.

Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően tudták a kapuvári mentők beszerezni azokat az életmentő készülékeket, amelyek közül az elsőt Fertőszéplakon helyezték el.

- Évente körülbelül 25 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében, amelynek az egyetlen orvoslása az időben megkezdett mellkaskompresszió, illetve a korai deffibrillálás. Ezért tartjuk nagyon fontosnak ezeket a készülékeket és nagy boldogság számunkra, hogy egyre több helyen üzembe helyezhetjük - tette hozzá. - Könnyen kezelhető, hiszen magyar nyelvű utasításokat ad a készülék arra vonatkozóan, hogy használat közben mi a teendő.