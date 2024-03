A dunaszigeti önkormányzat még 2023-ban nyert el támogatást egy új minibölcsőde létesítésére. A fejlesztés folyamatban van a szigetközi településen. A napokban hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, és már a sávalap kiásása és beöntése is megtörtént. Jelenleg már a falak építésén dolgoznak a szakemberek.

– Az elsődleges kiindulási pont az volt, hogy a bölcsődés korú gyerekek számára olyan intézményt hozzunk létre, amely minden igényüket kielégíti, különös tekintettel arra, hogy ez az első közintézmény, amellyel életük során találkoznak – emelte ki Cseh Benjamin polgármester. Hozzátette: „Az új gyermekintézmény létrehozásának célja nemcsak az, hogy a gyermekek számára biztosítsa a megfelelő elhelyezést és gondozást, hanem hogy egy olyan közösséget teremtsen, ahol minden gyermek elfogadva érzi magát és lehetősége van kibontakozni.”

Az új intézmény tervezése és kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat és otthonos környezetben fejlődhessenek. A létesítmény minden részletét a kicsik igényeinek megfelelően alakították ki, legyen szó csoportszobákról, udvarról vagy akár étkezési lehetőségekről.

Schopf Márton tervező ismertette a legfrissebb észrevételeit a megkezdett munkafolyamatokról, továbbá hangsúlyozta, hogy kiváló a kommunikáció a kivitelezővel és csapatával. Mindez megalapozza, hogy a munkálatok ne csak a tervezettnél jobb ütemben, hanem nagyobb felkészültséggel is folyhassanak, ami ígéretes előjel a sikeres együttműködéshez.

A kivitelezőnek 12 hónap áll rendelkezésére az épület elkészítésére, ezután helyezik el a működéshez szükséges bútorokat és eszközöket.

– Az új minibölcsőde projektje nem csupán egy építkezés, hanem egy közösségi törekvés eredménye is. Aki bölcsődét épít, az nem csupán egy épületbe fektet, hanem a település jövőjébe is, hiszen a jövő építése elengedhetetlen a fiatal családok nélkül. Ez a beruházás nem csupán egy modern létesítményt eredményez majd, hanem egy olyan közösségi teret is, amely szerves rész lehet a településen élők identitásának további erősítésében – hangzott még el.