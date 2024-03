A soproni Líceum természetesen azonnal csatlakozott. Az Európai Bizottság kezdeményezése egyébként az olvasás népszerűsítésén túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a könyveken és azok olvasásán keresztül a diákokban felébred az elköteleződés a társadalmi ügyek mellett is.

- Önmagában nyilván tény, hogy Európában a különböző kultúrák különböző nyelveken szólalnak meg, és az sem kérdés, hogy a kiváló műfordítások képesek hidakat, utakat építeni, esélyt adni arra, hogy Európán belül ismerjük meg a közös paletta különböző színeit, hogy az ezekből elkészülő képeket mindannyian magunkénak érezhessük. Az eredeti nyelven való olvasás természetesen ugyanezt a célt szolgálja, és egyáltalán az olvasás is a kultúrák megismeréséről szól - mondta el Tölli Balázs, a Líceum igazgatója az Európai Szerzők Napja kapcsán. Hozzátette, a francia filmek hetét például évek óta közösen szervezi a Líceum az Elit Mozival, hasonló célokkal.

Tölli Balázs, a Líceum igazgatója

Fotó: Soproni Líceum

- Az előző években megalapozódott egy francia nyelvű könyvgyűjteményünk, ezt szeretnénk az angol irányba is fejleszteni; német nemzetiségi tagozatos iskolaként az sem kérdés, hogy a diákjaink olvasnak németül. Épp most írtam alá az országos német műfordítási versenyen eredményesen szereplő diákok dicséreteit, így nyilván ezt az irányt is érdemes fejlesztenünk. Kevesen tudják, hogy a városunkban élő Kossuth-díjas Rakovszky Zsuzsa az egyik legfontosabb angolból fordító szerző is egyúttal. Nem kell tehát messzire mennünk, ha komoly és hozzáértő segítőtársakat keresnénk. Ha mindezek által egy gimnazista fiatal felnőtt rájön arra, hogy saját magát nem nagyon érdemes úgy meghatároznia, hogy valamivel szemben, vagy valami ellenében létezik, de képes nyitottan fordulni az általa még nem ismert nyelvi, kulturális irányok felé, akkor elértük a célunkat - indokolta a csatlakozást Tölli Balázs, a Líceum igazgatója.