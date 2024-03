"Az akkor huszonéves Petőfi, Vasvári, Jókai bíztak, küzdöttek és megharcoltak az idegen hatalmak ellen. Megharcoltak, és miért? A magyar nemzeti identitás megőrzéséért. Megragadni a pillanatot - a fiatalok bátorságára volt szükség, melyre ma is szükség lehet, ha nem is ilyen radikális formában.

Azt kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból könnyebb dolguk volt Petőfiéknek 1848-ban. Minden direktebb, egyértelműbb volt: katonai erővel, konkrét törvényekkel próbálták népünket elnyomni. Ma sokkal nehezebb, hiszen a világ változásával, a határok elmosódásával az eszmék terjedése szabadabbá vált. TikTok, Facebook, trollok és influenszerek – hogy csak néhány szót említsek a legújabb hadszíntérről.

Nektek, fiataloknak kell kiállnotok és hirdetnetek magyarságotokat, nemcsak egyszer, hanem nap mint nap, és nemcsak szavakkal, hanem cselekedettel is. Ebben nagyon is számítunk a fiatalokra, ahogyan számíthattunk 1848-ban, és számíthattunk 1956-ban is. Hiszen a jövőnk bennetek van!" - fogalmazott beszédében a polgármester.

A rendezvényen az önkormányzat, az intézmények, cégek, civil szervezetek, egyházak és pártok helyezték el a tisztelet virágait Petőfi Sándor szobránál.