– A versenyre az egész országból érkeztek versenyzők. Annak örülök mindig, hogy fiúk és lányok is vannak a versenyzők között. Egész napos elméleti és gyakorlati feladatok során kerül ki a magasépítők közül az az 5, a mélyépítők közül pedig 3 fő, aki a Hungexpon rendezett szakma sztár versenyre bejut – tudtuk meg Józsa Tamás igazgatótól, aki azt is elmondta, hogy iskolájuk minősített tehetséggondozó műhely. Ez azt jelenti, hogy külön ilyen óráik, felkészítésük van, sőt tehetségpszichológus is dolgozik az iskolában, így a diákjaik felkészülésük során megtudják erősségeiket, illetve gyengébb pontjaikat, amire rá tudnak dolgozni.

– A versenyre való félkészülés és maga a verseny nagy munka. Éppen ezért ezúton is köszönöm a felkészítő tanároknak, az iskoláknak és a szülőknek, hogy a diákok mellé állnak és segítenek kifejleszteni és kiterjeszteni azokat a képességeket, amivel a versenyen jól szerepelhetnek. Szinte mindegy, hogy ki hányadik helyen végez, aki itt van, mindenki nyer – szögezte le z igazgató, a versenyzők ugyanis, ha az egyes részelemeket 60 százalék felett teljesítik, megkapják a technikusi vizsgát, az egyetemi felvételinél pedig az intézmények határozzák meg, mennyi plusz pontot adnak a technikusi végzettségért, illetve a verseny eredményért.

A megmérettetésre a diákok ünnepélyes megnyitón hangolódtak, ahol köszöntötte őket dr. Pergel Elza alpolgármester és Pénzes László, a győri iparkamara ipari tagozatának elnöke is, aki elmondta, a diákoknak, hogy valamikor ő is indult ilyen versenyen és az ott elért jó eredményének köszönhetően felvételi nélkül került be a felsőoktatási intézménybe. Mint vállalatvezető biztosította a versenyző diákokat arról, hogy a jó szakemberek keresettek a munkaerőpiacon és a cégek megbecsülik anyagilag és erkölcsileg is őket.