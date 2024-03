Komoly beruházásra készül a vági önkormányzat. A falu csapadékvíz-elvezető rendszerét fejlesztik, amihez pályázati úton kapott támogatást a község. A vármegyei önkormányzat területfejlesztési keretéből kap Vág európai uniós, vissza nem térítendő forrást, 168,7 millió forintot. Pálffy Attila polgármester elmondta: a Templom utca két oldalán és a Kossuth Lajos utca bal oldalán teszik rendbe az árkokat.

– A település kritikus területei ezek a belvíz szempontjából. Az árkok telítettek, az átereszeket annak idején, a szennyvízcsatorna építésekor tönkretették, így a rendszer nem teljesíti feladatát. Nagyobb esőzésekkor, amik már nem is olyan ritkák, azonnal a tűzoltókat kell hívnunk, hogy megakadályozzuk a nagyobb bajt. A víz ugyanis befolyik a pincékbe és komoly károkat is okozhat – fogalmazott Pálffy Attila.

A korábbi években az önkormányzat törekedett a területek megfelelő víztelenítésére, illetve a belvíz okozta károk enyhítésére. Ennek eredményeként kiépült a település központi részén és a környező utcákban a zárt és nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer, így a falu ezen részén a csapadékvíz elvezetése biztosított. Más településrészeken azonban a csapadékvíz kezelése nem megoldott, illetve a meglévő elvezető rendszer telítettsége miatt annak áttervezése szükséges. A mostani fejlesztés a munka folytatását célozza annak érdekében, hogy az értékmegóvás, az élhetőbb települési környezet kialakítható legyen. A beruházás során földárkokat alakítanak ki, valamint a meglévőket felújítják, hogy a lefolyás a szikkasztást lehetővé tegye. Azon a területen, ahol burkolt árkot készítenek, szikkasztóaknákat és szikkasztókat építenek be. Így az érkező csapadékvizet helyben tartják. Az érintett utcákban a közlekedési lehetőségeket is fejlesztik. Útpadkát, kapubeállókat építenek például.

A csapadékvíz-elvezetés fejlesztésével Vág infrastrukturális hálózata nagymértékben javul, így extrém időjárási viszonyok között is kisebb lesz a kár. Az önkormányzati és a magántulajdonban lévő ingatlanok is nagyobb biztonságban lesznek. A beruházás várhatóan november végéig elkészül. Pálffy Attila megjegyezte: egyelőre az engedélyek beszerzése van folyamatban, majd utána írják ki a közbeszerzési eljárást. „Nagyon sok múlik a hatósági ügyintézésen. A beruházást meggyorsíthatja a rugalmas hozzáállás, de ki is tolhatja az esetleges időhúzás, halogatás” – tette hozzá a polgármester.