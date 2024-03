– Az évforduló kapcsán időutazást végeztünk, régi fotókat, dokumentumokat kerestünk. Az idők folyamán több helyen volt az iskolának épülete, de most már csak a főépületben és a Burcsellás közben működik oktatás. Elgondolkoztató, mennyi mindent megéltek már ezek a falak – mondta Papp Gyöngyi, a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője, aki 1997-ben került a Kossuth Iskolába tanítóként és 2010 óta vezeti az intézményt.

– Ha végignézi az ember azokat az értékeket, amelyek ebben a másfél évszázadban itt létrejöttek, akkor látjuk, honnan, hová jutottunk. Ez a múlt bizony kötelezi az embert arra, hogy olyat alkosson, hogy még 150 évet megélhessen ez az iskola, melynek falai között mindig színvonalas, lelkiismeretes oktató-nevelő munka folyt egy stabil nevelőtestülettel, egy nagyon komoly pedagógiai programmal, szemlélettel – szögezte le az igazgatónő látogatásunkkor. – Amikor igazgató lettem, nagyon sok álmom volt az intézménnyel kapcsolatban. Tisztában vagyok az általános követelményekkel, de nyitott voltam arra, hogy ne csak azt nézzük, mit produkál a gyerek az iskolában, hanem nézzük azt is, honnan érkezik, mit hoz magával, milyen családi háttere van, milyen szociális közegben él. Egy franciaországi tanulmányúton volt szerencsém megismerkedni egy komplex személyiségfejlesztő módszertani programmal, amit a magyarországi helyzetre, a mi iskolánkra adaptáltunk és 2010 óta így működünk. Ez nem egy módszer, ez egy szemlélet. Az oktatási integráció ma már egy kötelező és elfogadott módszer az iskolákban. Azt jelenti, hogy befogadom a gyereket és a többi gyerekkel együtt nevelem, ám az inkluzív szemlélet egyenlő hozzáférést biztosít a lehetőségekhez és erőforrásokhoz azok számára, akik egyébként a közösségből kirekesztettek lennének. Minden feltételt megteremtünk ahhoz, hogy egyformán és együtt neveljük őket. Az iskolában folyó nevelőmunka részesévé tesszük mind a gyereket, mind a társadalmi környezetet és a családot. Ezért bevonjuk a családokat a munkába. Már a gyerekek első osztályba lépésekor megbeszéljük a szülőkkel, milyen elvárásaik vannak az iskolával szemben, valamint azt is, hogy az iskolának milyen elvárásai vannak, és ezt a kettőt közelítve neveljük a gyerekeket. Így a családi és az intézményi értékrend összeolvad és közösen dolgozunk azért, hogy a gyerekek ezt elsajátítsák. Ettől fogva olyan bizalmi kapcsolat alakul ki a gyerekek, a szülők és a pedagógusok között, amire bátran építhetünk – vázolta az iskolai nevelés egyik fontos alappillérét az igazgató asszony, aki arról is beszélt, hogy az osztályfőnökök minden év elején egyenként leülnek a gyerekekkel és szüleikkel hogy felmérjék, hol tartanak a tanulók. A magatartás, a személyiségfejlődés, a közösséggel való kapcsolat, a tanulás terén, közösen határoznak meg célokat. Ezt az osztályokkal is átbeszélik, így a gyerekek egész éven át szem előtt tartják a kitűzött célokat és folyamatosan értékelik is azokat.

– Minél többször ismételjük el és tűzzük magunk elé a célokat, annál inkább válnak belsővé azok. A teljesült célokért aranyakat lehet gyűjteni, mint ahogy a nem kívánatos viselkedésnek következményei vannak, amiért arannyal kell fizetni. Év közben programokat, lehetőségeket lehet vásárolni az aranyakért. Félévente egy aranybánya boltot szervezünk, ahol tárgyiasult dolgokat is lehet ezekért az aranyakért vásárolni. Ugyan ez egy nagy társasjátéknak tűnik, de valójában ez egy nagyon komoly motivációs rendszer lett, hatalmas személyiségfejlesztő szereppel. Együtt tudják a gyerekek elérni a céljaikat, ezért szükségük van arra, hogy egymást segítsék. A rendszeres értékelések alapján határozzuk meg mindig a következő célokat. Az egész napos iskola jó lehetőséget nyújt a gyereknek arra, hogy mindenféle foglalkozásokon részt vegyenek. Mindig szélesítjük a kínálatot a gyerekek igényeinek megfelelően, amiben a kollégák kreativitására is építünk. Így sikerült már 2010-ben regisztrált tehetségpont lenni, aztán 2015-ben kiválóan akkreditált tehetségpont. Ezt már 2019-ben is megkaptuk és most már a harmadik minősítésben veszünk részt. Ez annak köszönhető, hogy figyelünk a gyerekekre és mindenkit megkínálunk azzal a tehetség területtel, amivel úgy gondoljuk, hogy a legjobban tud fejlődni. Ha azt látjuk, hogy sikeres, akkor visszük versenyre, fellépésre, kiállításra, hogy minél több inger érje. Ezzel kitárul számukra a világ és elindul a kreativitásuk. Ha egy gyerek sikert ér el valamilyen területen, az előbb-utóbb áttevődik a tanulmányi, a közösségi munkájára is, beleépül a személyiségébe és a céljaiba – elemezte a helyzetet az igazgatónő, aki arra a kérdésre, hogy miben látja a nevelőtestület speciális szemléletének eredményét, így válaszolt:

– A mi iskolánkban nagyon sokféle, szociálisan hátrányos családból származó gyermek jár. Az, hogy ők együttműködnek és elfogadják egymást, az abból ered, hogy megismerik saját értékeiket, amelyekre mi a nevelésünket alapozzuk. Ezzel a gyermekek önbizalma megnő és a céljaik megválasztása is reális lesz. Nem száz százalékos ennek a sikere sem, de ha visszatekintünk az elmúlt csaknem 15 évre, a beválási arány nagyon jó. Minden gyerek továbbtanul, nagyon sokan el is végzik a középiskolát – összegezte röviden az igazgatónő.

Ez a szemlélet nagyon sok energiát követel a pedagógusoktól is, de szerencsére a pedagógusok kötődése erős az iskolához. Aki egyszer ide keveredik, és megismeri ezt a szemléletet, az nem tud többé máshogy dolgozni. – Közösen alakítottuk ki ezt a jól működő rendszert. Az új kollégáknak is bemutatjuk ezt a szemléletet, átadjuk nekik a tapasztalatainkat. Elsősorban azt: ne ítélkezzünk, hallgassuk meg a gyerekeket és vegyünk komolyan mindenkit! De nemcsak a gyerekek működnek együtt, hanem a pedagógusok is támogatják egymást. Soha nem hagyunk hátra senkit sem a problémájával. A mi iskolánkban az a pedagógus találja meg a helyét, aki ezzel a szemlélettel azonosulni tud, cserébe rengeteg szeretetet, csillogó szemű, boldog gyermekmosolyt kap, ami erőt ad a mindennapi munkához – szögezte le Papp Gyöngyi igazgató.

Balatoni Katalin az iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléklapot adott át Papp Gyöngyinek, az intézmény vezetőjének.