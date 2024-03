A Soproni Óvóképzés 125 éves évforduló ünnepségén a szervező intézmény és a meghívott vendégek emlékeznek az óvóképzés jeles évfordulójára, felidézik emlékeiket, az elmúlt évtizedek történetét, a felsőfokúvá válás időszakát és a fejlődés állomásait. A programsorozat első eseményeként a Benedek-karon nagyszabású jubileumi ünnepséget szerveznek április végén. Mindemellett tavasszal népdaléneklési, ősszel pedig pedagógiai versenyt hirdetnek, de szerveznek egyhetes nemzetközi neveléstudományi konferenciát is, amelyre ez idáig több mint 8 országból érkezett részvételi visszajelzés.

- Az idei esztendőben nem csak az intézményünk ünnepel, hanem az egész város, hiszen a százhuszonöt éves óvóképzés már Sopron szimbólumává vált. Éppen olyan, mint a tűztorony vagy a hűség fogalma. Rendkívül büszkék lehetünk a múltunkra, hagyományainkra és az értékeinkre. A múlt ismerete nélkül nincs jelen, és nem lehet jövőt sem építeni. Az elkövetkezendő időszakban szeretettel gondolunk tanárokra, munkatársakra, hallgatókra, akik az elmúlt százhuszonöt évben részesei voltak annak a hosszú és örömteli útnak, amely ahhoz vezetett, hogy az intézményünk hazai és nemzetközi tekintetben is mértékadóvá nőtte ki magát - osztotta meg gondolatai a programsorozat megnyitóján dr. Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja.

A Soproni Óvóképzés 125 éves évforduló ünnepségén a szervező intézmény és a meghívott vendégek emlékeznek az óvóképzés jeles évfordulójára, felidézik emlékeiket, a 125 év történetét, a felsőfokúvá válás időszakát, a fejlődés állomásait. A Soproni Egyetem a Benedek Kar előterjesztésére - ebből az alkalomból - szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén Doctor Honoris Causa kitüntetést adományoz az óvó- és pedagógusképzés egy jeles személyiségének. Az évfordulón a határon túli pedagógusszövetségek képviselői is megjelennek, a délelőtt folyamán az Oktatási Hivatal megalakulásának 25 éves jubileumi megemlékezésére is sor kerül. Délután módszertani kerekasztal-beszélgetéseket kínálnak: zenei, vizuális, irodalmi nevelési területeken; hangsúlyt kap még a mozgás, a testi nevelés, az egészséges életmód és a külső világ tevékeny megismerése, valamint a játék, báb- és drámajáték. Visszatekintenek a német nemzetiségi óvóképzés, valamint az angol nyelv az óvodában specializáció megalapítását követő időszakra is. A délutánt Tóth Péter Lóránt versvándor irodalmi műsor zárja. A program kísérő eseményei is színesek, sokrétűek: művészeti kiállítással, „Tanítványaink a világban” című digitális emlékkönyvvel, a múlt és a jelen tárgyi emlékeivel, a „Kiadványaink 1959-től napjainkig” kiállítással és a HÖK által szervezett szabadulószobával készülnek.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetével együttműködve az évfordulós programok keretében 17. alkalommal várja nemzetközi neveléstudományi konferenciájára a nevelés- és oktatásügy bármely szintjén és területén oktató, kutató kollégákat. A rendezvényre azokat a felsőoktatási szakembereket, általános és középiskolai tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat, kisgyermeknevelőket, gyógypedagógusokat, konduktorokat és pszichológusokat, továbbá doktorhallgatókat várják, akik szívesen mutatják be és vitatják meg legújabb kutatási eredményeiket. A konferencia nyelve: angol, német és magyar.

A Benedek Pedagógiai Kar hagyományteremtő szándékkal a közelmúltban hirdette meg Budai Ilona, egykori hallgató, aranydiplomás óvodapedagógus, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas magyar népdalénekes, a Benedek-kar címzetes egyetemi docense emlékére a Budai Ilona Népdaléneklési Találkozót. A 2024. április 11-én, 10 órai kezdettel megrendezett találkozóra szeretettel várnak minden dalos kedvű óvodást, kisiskolást, gimnazistát, egyetemistát és gyakorló óvoda-pedagógust. A rendezvény helyszíne a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontja, a versenyre szabadon választott népdalcsokorral lehet jelentkezni, szólóének vagy énekegyüttes (2-6 énekes) kategóriában. Az előadás maximális időtartama 5 perc. Saját élőhangszeres zenei kíséret megengedett. A találkozón a zsűri arany, ezüst és bronz fokozatú minősítéssel díjazza a résztvevőket, valamint ajándék- és zenei élménycsomagokkal jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó nevezőket.

Végezetül, de nem utolsó sorban Szabadhegyi Zita, a jubileumi programsorozat kommunikációs munkatársa ismertette a további attrakciókat, amellyel a kar ünnepelni készül. - Elkészült a jubileumi arculatunk, amely város számos pontján, a rendezvényeinken és a virtuális térben is visszaköszön. Az évforduló apropóján egy rendhagyó közösségi gyűjtést kezdeményezünk. Arra szeretnénk kérik a soproniakat, hogy kutassanak a fiók mélyén őrzött régi felvételek között, és ha a gyermeknevelés egykori színtereihez kapcsolódó fotókat, tárgyi emlékeket találnak, azt osszák meg a kar munkatársaival. A fellelt kincseket digitalizálás után visszakapják a tulajdonosok, akik a legszebb felvételeket Bolodár Zoltán RETRO-Sopron előadásán és városi sétáján is megtekinthetik, de a tervek szerint a képi dokumentumok a Benedek-kar honlapján, egy online albumban is elérhetőek lesznek - részletezte Szabadhegyi Zita.