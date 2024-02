Korlátozott mennyiségű víz és áram

- A hegy teteje hajnalra ködbe burkolózik. Szép zöld minden, közbe azért esik az eső, a virágok gyönyörűek. A szálláson nincs villany, aggregátor biztosítja az ellátást. Fél tízkor lekapcsolják a világítást, és reggel fél hatkor vissza. Fejlámpával világítunk, ami bizonyos helyzetekben azért nehézséget is tud okozni. A vendégházban víz sincs, kiosztanak egy vödör forró és hideg vizet, amit használhatunk - részletezte Pilsits Mária, az ötös fogat egyik tagja.

- Mintha 100 évet visszamentünk volna az időben, de mindezt ellensúlyozza az a kedvesség és szeretet, amivel vártak bennünket. Az út során a csodálatos tájba illeszkedő szegény települések látványa mellett mindenki mosoly. Ezután az út után biztosan jobban értékeljük majd, amink van. Mindezt erősíti a kórházban és az iskolában tett látogatás - emelte ki dr. Tóth Zsuzsanna, a Vöröskereszt vármegyei szervezetének elnöke.

300 diákra 10 tanár

Abban a helyi, tanzán iskolában, ahol megfordultak kisalföldi kalandoraink 297 gyermek jut az igazgatóra, három kollégájára és hét önkéntesre. Legfontosabb tantárgyaik a környezetismeret, sport és az egészségtan. Reggelit és ebédet is kapnak a tanulók. Előbbi általában különböző ízesítésű kása. A végzős diákoknak szombaton is van tanítás. A Vöröskereszt tagjai nem csak játék-, és sportszeradományokkal érkezett, kivették a részüket a gyerekek mindennapjaiból és még közösen játszottak is. Kun Szilvia megtanította, hogyan is kell jól UNO-zni. Emellett a focilabdáknak is nagyon örültek Papp Zoltán sokszoros Afrikajáró önkéntes azonnal fel is fújt a diákoknak. Utána boldogan rúgták papucsban, mezítláb.

Egyenruha van, de iskolatáska nincs

A tanulók fegyelmezettek, egyenruhába járnak, amiből jobbára csak egy van nekik. A himnuszukat énekelve fogadtak bennünket, megható volt. A mosolyuk olyan löketet ad, ami megerősíti, érdemes itt lenni

- emelte ki Horváth Gyula polgármester és a szervezet önkéntese.

Vöröskeresztes nyilatkozat

Kun Szilvia hozzátette, hogy a pedagógusok nagy része önkéntes, például három fiatal férfi bérét nem tudta összeadni a falu közössége, így ők étkezés fejében végzik a munkájukat.

- A 40-45 fős osztályokba járó tanulókat próbálják az életre nevelni, az általános tantárgyak mellett pedig hangsúlyos a környezetvédelem is. Ha esik, ha fúj, a gyerekek szülői kíséret nélkül, egyedül, vagy csoportosan járnak iskolába. Ritka, hogy iskolatáskával menetelnek, leginkább szőtt táskában cipelik a könyveiket, s hiába az elnyűtt egyenruha, az arcukon azt látni, jól érzik magukat az iskolában - fűzte hozzá a vármegyei igazgató.