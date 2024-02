- Meglátásunk szerint mind a kórház, mind az oktatási intézmény rengeteg fejlesztésre szorul. Itt nem kell nagy dolgokra gondolna, elég ha olyan apróságra gondolunk, mint az osztálytermek vagy kórtermek kimeszelése - hangsúlyozta Horváth Gyula, a kisalföldi csapat tagja.

Újszülöttek sorsa

- Megnézhettük, hogyan is néz ki valójában egy tanzán kórház. Megismerkedhettünk újszülött babákkal sőt, még rendelésre érkezett helyiekkel is. Dr. Benedict Sandaglia készségesen kalauzolt el bennünket az intézményben - számolt be a nem mindennapi élményről Papp Zoltán.

- Mindenkit megérint az itteni kisgyerekek sorsa, akár akiket az iskolában, vagy a kórházban láttunk. Sok esetet meg is könnyeztünk, hisz ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen szerencsés - fogalmazott az Afrika járó, aki az elmúlt nyolc alkalom alatt számos helyi családdal ismerkedett meg Tanzánia különböző részein.

Folytatják a kórház támogatását

Dr. Tóth Zsuzsanna elmondta, hogy az ő szemében Benedict doktor egy hős. - Alázattal végzi a munkáját, cserébe tisztelik a betegei. Sajnos elromlott az egyik röntgengépük és a laborgépük, ezek javítása folyamatban van. Sok segítségre lenne szükségük, ezen fogunk dolgozni, hogyan lehetne megoldani a kórház további támogatását. Nagyon jó helyre került az adomány, amit hoztunk – utalt többek között a maszkokra, injekciós tűkre, gyógyszerekre dr. Tóth Zsuzsanna.