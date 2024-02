Mosonmagyaróváron a Fidesz–KDNP Árvay Istvánt, a jelenlegi városvezetőt jelöli és ajánlja – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Az elöljáró 1998 óta tagja a város vezetésének, 2014 óta irányítja a Lajta-parti várost polgármesterként. Az ezt megelőző ciklusban alpolgármesteri tisztséget töltött be. Egyelőre nincs arról hivatalos bejelentés, hogy ki vagy kik lesznek a most regnáló jobboldali városvezető kihívói.