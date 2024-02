Az M85-ös gyorsforgalmi út országhatárig tartó szakaszának legfontosabb eleme az épülő alagútpár, melynek szerkezetépítési munkálatai lezárultak - erről a Kisalföld keddi számában számoltunk be. Csütörtökön egy sajtóbejárás során bemutatták a munkálatok előrehaladását, amelyen Farkas Ciprián is részt vett. Sopron polgármestere elmondta, hogy az M85-ös gyorsforgalmi utat korábban sokan és sokszor megígérték a soproniaknak, azonban a jelenlegi kormány volt az, ami meg is építette. A közlekedés azóta biztonságosabb és komfortosabb lett Sopron irányába. 2020 december 16-án csatlakozott be a város a magyarországi gyorsforgalmi úthálózatba, és ahogy haladt az út építése, további két városkapu készült el.