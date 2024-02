7,3 millió forintos támogatás

20-30 állat egyidejű elhelyezése

Évente több mint 500 lefoglalt, sérült vagy megunt állat ellátása

Májustól-augusztusig tart a legmozgalmasabb időszak az állatkert Természetvédelmi Védelmi Mentőközpontjában. A régi épületben már közel sem volt elegendő hely az érkező állatoknak.

Az új központban tartóhelyeket és röpdét alakítunk ki

– Győr önkormányzatának a Szívügyünk az állatvédelem pályázatán nyertünk 7,3 millió forintot. Ennek egy részét a gyepmesteri telepre fordítjuk, amelyet szintén az állatkert működtet, az összeg másik részéből, valamint az idén beérkező adó 1 százalékokból pedig az új mentőközpontot alakítjuk ki – mondta el dr. Vigh Márta az állatkert állatorvosa. – Szűk cipő volt már számunkra a régi épület. A beérkező állatok közül nem mindet engedhetjük vissza a vadonba. Az új központban tartóhelyeket és röpdét alakítunk ki, ahol 20-30 állat egyszeri elhelyezését tudjuk megoldani.

Hova forduljunk ha sérült vadállatot találunk?

A Természetvédelmi Mentőközpontban látják el a védett hazai fajokat, az illegálisan tartott vagy megunt egzotikus állatokat és a határon elkobzott fajokat.

– A hozzánk érkező állatok 90-95 százaléka vadállat, amelyeket rehabilitáció után visszaengedünk a természetbe, vagy ha ez sérüléseik miatt nem lehetséges az állatkertben maradnak – mondta el dr. Bagó Bálint az állatkert állatorvosa. – Elsősorban madarakat vagy kisebb emlősöket hoznak be hozzánk, de vidra és hód is érkezett már. Vadonban élő sérült vagy elárvult állatok kapcsán bárki kereshet minket. Az a kérés, hogy először telefonon keressenek meg minket, a kollégák segítenek abban, hogy fogják be és szállítsák az adott állatot, amelyet aztán át tudunk venni. Ezen felül megunt vagy lefoglalt állatokat is átvesz az állatkert.

– Ez esetben az átvétel a fajtól függ. Alapvetően nem legálisan tartott állatokat veszünk át. Ilyenek például görög- és sarkantyús teknősöket, tigrispitont, ezeket csak engedéllyel lehet tartani.

Kedden emelték be az egyik új elemet a Xantus János Állatkert mentőközpontjához. Fotó: Csapó Balázs

Fotó: Csapó Balázs

Házi kedvencből az állatkert sztárja

Emellett a támogatásokból valósul meg az új mentőközpont berendezése, valamint az ide érkező állatok ellátása és gyógykezelése is. A régi mentőközpont épülete továbbra is karanténként szolgál majd, mivel a befogadott állatokat hosszú ideig elkülönítve kell tartani, nehogy valamilyen lappangó betegséggel fertőzzék meg a meglévő állományt.

A befogadott, korábban házi kedvencként tartott egzotikus állatok kézhez szokottabbak így közülük többen is részt vesznek az állatkert bemutatóin például a csarnok családi programjain. Ugyanakkor ki kell emelni a felelős állattartás fontosságát, hiszen a megunt egyedek ellátása mind plusz munkát és költséget jelent az állatkert számára.