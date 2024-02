- Az óvodában üzemelő konyhát kiöltöztetjük az épületből, amellyel egyrészt megszüntetjük a kellemetlen szagokat a csoportszobában, illetve megnöveljük az intézmény kapacitását. A tervünk szerint a meglévő konyha helyére pedig fejlesztő csoportokat alakítunk ki. A beruházás munkálatai a tervek szerint két évet vesznek majd igénybe, ugyanis az új épület és csoportszobák kialakítása mellett további fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Itt ugyebár ki kell alakítanunk az áramellátást, és arra döntésre jutottunk, ezt úgy hozzuk létre, hogy ellássa a rendezvényterünket és az egykori magtár épületét. Utóbbival szintén komoly terveink vannak. Fél évvel ezelőtt került az önkormányzat tulajdonába, és itt szeretnénk létrehozni egy nagy közösségi teret, ahol különböző rendezvényeket tarthatnánk, lenne többek között mozi és jóga szoba is benne - mondta el Fülöp Zoltán.

Hozzátette, a településen megtalálható köznevelési intézmények nem csak a helybéli gyerekeknek biztosítanak ellátást, hanem a környező települések növendékeinek is. - Sopronkövesd lélekszáma folyamatosan növekszik, így hangsúlyt kell fektetnünk a köznevelési intézményeink fejlesztésére. A közelmúltban újonnan elkészült a bölcsődénkben huszonnégy gyermek jár, és várólista is van. Az óvodánkban pedig kilencven gyermek jár, de lenne igény még több helyre. A sorból ne hagyjam ki az iskolát sem, ahol százkilencven diák végzi a tanulmányait.

Németh Zoltán beszédében hangsúlyozta, céljuk csökkenteni a nagyvárosok és a kistelepülések között az életminőséget befolyásoló különbségeket. - A támogatásokkal próbálunk olyan minőségű közszolgáltatásokat biztosítani, amik a nagyvárosban is megtalálhatók. Ugyanis a kistelepülésen élők ugyanúgy hozzájárulnak a nemzetgazdasági sikerekhez, és jár nekik is korszerű közszolgáltatások. Húszévvel ezelőtti túl sok lehetősége nem volt egy Sopronkövesdhez hasonló falunak, de kormányzati támogatásoknak köszönhetően vármegyei területfejlesztési keretből folyamatosan tudjuk a szolgáltatásokat fejleszteni. Rendkívül fontos a gyermeknevelési intézmények fejlesztése. Az elmúlt időszakban elsősorban a bölcsődék építését és a létrehozását segítettük vármegye szerte, de most már minden településen, ahol erre igény volt, ott megnyílt a bölcsőde. Most tudtunk rátérni az óvodáknak a fejlesztésére, és a közeljövőben a közoktatási feladatoknak a segítésén szeretnénk dolgozni épület és energetikai felújításokkal - részletezte a vármegyei közgyűlés elnöke. - Sopronkövesden nagyon sok a fiatal, így több gyermek is születik. Az egyre jobb szűrési módszerek miatt pedig több gyermeknek van szüksége valamilyen fejlesztő foglalkoztatásra. A sopronkövesdi óvoda fejlesztés lehetővé teszi, hogy a gyermekek helyben járhassanak ilyesfajta órákra - tért ki Németh Zoltán a sopronkövesdi beruházás fontosságára.

Barcza Attila kiemelte, az elmúlt öt évben számos fejlesztés valósult meg Sopronkövesden, ahova ez időszak alatt több mint félmilliárd forint értékű kormányzati támogatás érkezett. - Teljesen új bölcsőde épült, megtörtént az óvoda létszám bővítése, amit száznyolcvanhat millió forintból sikerül az igények szerint tovább fejleszteni. Mindezek mellett a település civil szervezetei is jelentős támogatásban részesültek. Továbbá a településen utcák, járdák tudtak megújulni ezen időszak alatt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt öt évben látványosan megváltozott a településnek a látképe, és mindenhol a fejlődés nyomát tapasztalhatjuk. Ehhez azonban kell egy jó, aktív helyi közösség, ami Sopronkövesden adott, és kell a kormányzati támogatás is - fűzte hozzá az országgyűlési képviselő.