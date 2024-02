Az Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány szakemberei, civil egyesületek képviselői tartottak átfogó, egész napos konferenciát az érdeklődőknek. - Évek óta járjuk az országot, rendszeresen tartunk szakmai továbbképzéseket a helyi állatvédelmi szerveknek. Győrben is felismerték ennek jelentőségét és szükségességét, ezért is örültünk a megkeresésnek - fejtette ki lapunknak dr. Markus Gabriella főszervező, az alapítvány elnöke.

- Fontosnak tartjuk, hogy az ország minden szegletébe eljusson az információ, hiszen az állatvédelem és a felelős állattartás megítélése mindenhol más és nagyon szélsőséges. Kapcsolatban vagyunk a helyi civilekkel állatvédőkkel, így van rálátásunk a térség sajátosságára, amik nem térnek el az országos tendenciától. Győrben ezúttal több mint hetvenen vettek részt az előadásokon, köztük állatvédőkkel, jogászokkal, rendőrökkel és a témában illetékes szakemberekkel - mondta dr. Markus Gabriella.

Utcára dobott kölykök - A győri menhelyen fogadta be a két árvát, hogy szerető családba kerüljenek.

Fotó: Csapó Balázs

A főszervező szerint az állatvédelem mindig aktuális, hiszen folyamatosak a problémák, rengeteg az állat ellenes ügy. -Korábban forgattak többen is a témában, azzal a címmel, hogy Magyarország a kutyaszaporítás fellegvára. Nem sokat javult a helyzet azóta. Együttműködünk a Nébih-el és a rendőrséggel is, ennek apropóján hívtunk meg erről a területről is előadót, illetve kapcsolatban állunk nemzetközi állatvédő szervezetekkel, hogy még hatékonyabban fel tudjunk lépni a bűncselekmények ellen - tette hozzá.

Dr. Markus Gabriella kiemelte: Egyre több hajlandóságot látnak a hatóságok részéről, a jogszabályok megfelelőek, viszont nincs rá kapacitás, hogy ezeket ellenőrizzék és betartassák az állattartókkal. Kedvencek chipelése 13 éve kötelező, viszont még mindig rengetegen nem tartják be. Három évente ebösszeírást kellene szervezni a településeken a jegyzőknek, ekkor ezeket és a kötelező oltásokat is ellenőrizhetnék, de a legtöbb helyen ez sem valósul meg.

Dr. Laczkovics-Takács Tímea alpolgármester köszöntötte a vendégeket a győri városházán, kiemelte, hogy szeretnének még több lépést tenni az állatvédelemben érdekében, ezért is tartották fontosnak a konferenciát. - Polgármesterünk, dr. Dézsi Csaba András szívügyének tekinti az állatok jólétét ezért számos lépést tett már a városban. Megrendeztük Győrben az első Állatvédelmi napot, és rendszeresen támogatjuk az ügy mellett kiálló helyi önkéntes, civil szervezeteket, egyesületeket is - hangsúlyozta.

Lesoványodott lovak a mosonszentmiklósi Lóerő Alapítványhoz kerültek

Fotó: Csapó Balázs

A továbbképzésen, olyan témában tartottak előadást a szakemberek, mint az állati jóllét megítélése a jövő tükrében, az állattartással járó zavaró hatások és megoldási lehetőségek, állatkínzás és ezzel kapcsolatos büntetőeljárások, okirathamisítások, nyomozások sajátosságai. Különböző eseteket vizsgáltak, de beszéltek a szaporítótelepek felszámolásáról és az állatexportról, az ebrendészet fontosságáról, a kis vidéki civil egyesületek helyzetéről, valamint az állatorvosok és állatvédők kapcsolatáról, örökbefogadásról és egyéb jogi lehetőségekről.

Győr-Moson-Sopronban is igyekeznek egyre többen akciókat hirdetni a felelős állattartás jegyében.

- Az ivartalanítás egyfajta megoldást jelenthet a túlszaporulat lelassítására. Azonban a legtöbb állatmenhely és egyesület tele van árván maradt vagy beteg mentvényekkel. Újra egyre többen hajítják utcára a kölyköket, nem hiába van ennyi a kóbor állat hazánkban. Az örökbefogadási kedv a járványidőszak alatt fellendült, azóta jócskán visszaesett és a legtöbb, akkor örökbefogadott kiskedvenc visszakerült a szervezetekhez - emelte ki dr. Markus Gabriella.

Hozzátette: Nehéz helyzetben vannak a gazdik, hiszen a kedvenceink költségei is egyre nőnek, arról nem is beszélve, amikor egy beteg állatról kell gondoskodni és folyamatos kezelést igényel. Ezért sem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy csak megfontoltan és felelősséggel vállaljunk társállatot.