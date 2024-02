A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkájáról összeállított jelentésben részletezték a képviselőknek a 2003. évi munkát. Mint olvasható, Győr-Moson-Sopron vármegyében 4 hivatásos, 2 főfoglalkozású és 13 alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik.

A vármegye tűzbiztonságát növeli, hogy Győrszemere, Tét, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Hegykő, Kunsziget, Ásványráró és Koroncó Önkéntes Tűzoltó Egyesületek is önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként működnek. 2023-ban a vármegyében 75 önkéntes tűzoltó egyesületnek volt együttműködési megállapodása a hivatásos tűzoltósággal. A tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet folytató egyesületek 2023-ban 1019 alkalommal vonultak, avatkoztak be, hozzájárulva a hivatásos tűzoltók hatékonyabb munkavégzéséhez. A beavatkozó egyesületek az elmúlt évben 65 esetben avatkoztak be önállóan.

2023-ban vármegyénkben összesen 3881 tűzoltói esemény történt, amely jelentős (közel 12 százalékos emelkedést jelent az előző évi adathoz képest (3449). A tűzoltók 1419 alkalommal tűzesethez, 2451 alkalommal műszaki mentéshez vonultak. 11 esetben szándékos megtévesztés miatt történt riasztás.

Vármegyénkben 2022-ben 5 fő, 2023-ban 2 fő hunyt el közvetlenül tűzeset következtében. Mint a jelentés megállapítja, minden tűzesetben elhunyt személy esete összefüggésbe hozható a lakhatási szegénységgel, az energiaszegénységgel, a hajléktalan léttel. A hatékony területi prevenciós tevékenység érdekében folyamatos tájékoztatást adtak a szén-monoxid-mérgezésekkel és a lakástüzekkel kapcsolatosan. Megkeresték az önkormányzatokat, hogy a szociális igazgatás szervein keresztül felvegyék a kapcsolatot a szociális munkások, családsegítők, tanyagondnokok, a meleg étel kiszállítását végzők, valamint az otthonápolási szakszolgálatok bevonásával az egyedül élő idős, kiszolgáltatott emberekkel, idős házaspárokkal, nehéz körülmények között tanyákon, átalakított zártkerti ingatlanokban, peremterületeken élőkkel. Vármegyében szén-monoxid-mérgezés következtében 2022-ben 8-an, míg 2023-ban 6 fő sérült meg, haláleset nem történt.

Minden ilyen esetet követően felhívták a figyelmet a szén-monoxid-érzékelő és a füstérzékelő készülékek hasznosságára. A megfelelő típusú készülékek kiolvasását követően levélben tájékoztatták az ingatlan tulajdonosát a rögzített értékekről, illetve azokról a tennivalókról, amelyekkel elkerülhető egy további hasonló káreset.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázatokon a vármegyei egyesületek rendszeresen és sikerrel vesznek részt, ezért fejlődésük felgyorsult. Az elmúlt évben 68 egyesület kapott összesen 50. 839. 356 forint értékben támogatást. Az önállóan beavatkozó egyesületek a pályázaton túl további 13.440. 000 forintot kaptak működésük finanszírozására.

A települések önvédelmi képességének erősítése érdekében folyamatosan alakultak meg a települési önvédelmi szervezetek, összesen 109 települési önkéntes mentőszervezet alakult 621 fővel.

Az elmúlt évben 16 települési önkéntes mentőszervezet nemzeti minősítését végezték el alapvető vízkár-elhárítási szakterületre, ezen túlmenően 7 járási mentőszervezet (Raab, Pándzsa, Sokoró, Szigetköz, Lővér, Rábaköz, Hanság) újraminősítése is megtörtént alapvető vízkár-, illetve alapvető viharkár-elhárítási szakterületre egy összevont gyakorlat keretében Győrújbaráton. A KEHOP pályázat keretében a Szigetköz Járási Mentőszervezet két tagszervezete (Hédervár ÖTE, Ásványráró ÖTE) egy-egy alumínium testű, személyek és tárgyak mentésére alkalmas szolgálati célú kishajót és hajószállító utánfutót vett át az év végén. Az önkéntes mentőszervezetek 84 alkalommal (5 egyéb, 1 vízkár-elhárítás, 6 eltűnt személy keresése, 36 műszaki mentés, 26 faeltávolítás, 10 tűzoltás) avatkoztak be, összesen 309 fő részvételével.

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt 2023. évi pályázatból vármegyénk 2. 814. 505 forint értékű támogatásban részesült, amelyből összesen 9 mentőszervezetet támogattak.

Az elmúlt évben vármegyénkben 11 településen 12 vis maior bejelentés történt, összesen

166. 824. 700 forint értékben. Helyreállítási igényt 9 esetben, védekezés+helyreállítást 3 esetben jeleztek az önkormányzatok.