Az osztrák főváros lakásügynöksége, a Wiener Wohnen 2017 márciusában indította el Case Manager elnevezésű projektjét, amelynek keretében tizenegy szociális munkás foglalkozik azzal, miként javíthatnának a rossz szociális helyzetben lévő, jelentős lakbérhátralékot felhalmozott lakásbérlők helyzetén.

A csapat tagjai intenzív tanácsadási tevékenységet folytatnak és megnézik, van-e még olyan szociális segély, amelyre a kilakoltatással fenyegetett bérlő jogosult és még nem igényelt. Ha szükséges, elmagyarázzák a nehezen érthető bírósági végzések tartalmát vagy elkísérik a pártfogoltjaikat a különböző hivatalokba. A legtöbben szívesen fogadják a segítségüket és az esetek hetven százalékában sikerül is elérniük, hogy a bérlők bent maradhassanak a lakásukban.

Tavaly összesen 882 hátralékos vagy pszichoszociális problémával küzdő lakónak segítettek és 615 esetben sikerült elkerülni a kilakoltatást. Ehhez 5.900 telefonbeszélgetést folytattak, 3.100 e-mailt és 1.000 sms-t írtak, valamint 2.400 személyes tanácsadást folytattak – vagy a lakóknál, vagy az ügyfélszolgálatukon. A case managerek szorosan együttműködnek a Bécsi Városháza többi ügyosztályával is.

Az osztrák főváros az elmúlt évben egyébként számos plusz támogatást vezetett be, hogy a bécsiek ezekben a gazdaságilag nehéz időkben is megőrizhessék az életminőségüket és az otthonukat. Nemcsak a legszegényebbek, de a középosztály is jogosult volt a Wiener Wohnbonus 23-ra – egy egyszeri, 200 eurós lakhatási támogatásra, amit 639 ezer háztartás számára fizettek ki 128 millió euró összértékben. Azok, akik szociális alapon már korábban is lakhatási támogatásban részesültek, emellé még további 200 eurós lakhatási átalányt is kaptak. Ezt 245 ezer bécsi számára fizették ki automatikusan; a lakhatási átalányra a város 48 millió eurót különített el. Ezen kívül március 1-jével megemelték a lakhatási támogatás összegét, 2024 és 2025-re pedig befagyasztották az önkormányzati bérlakások bérleti díját.

A legszegényebbek számára dolgozták ki a Wohnungssicherung Plus nevű programot. Azoktól a szociálisan hátrányos helyzetű bécsiektől, akik több mint 400 eurós lakbérhátralékot halmoztak fel – függetlenül attól, hogy milyen bérlakásban élnek – Bécs városa átvállalja a tartozásuk 70 százalékát, amit közvetlenül a bérbeadónak fizet ki, a fennmaradó 30 százalék kifizetésére pedig részletfizetési megállapodást köthetnek a Wiener Wohnennel. Ez a program még 2024. február végéig fut.