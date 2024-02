Kézzelfogható tudás, tehetséggondozás

Kalmár Kamilla, a Révai Miklós Gimnázium 12. évfolyamos diákja orvosi szakra készül, ezért jelentkezett a programba. – Örülök az óráknak, biztos vagyok benne, hogy könnyebb lesz számomra a felkészülés az egyetemre. Sok mindent tanulunk, a boncolás azért is jó, mert az iskolai tanórákon általában erre nincs lehetőségünk. Itt viszont mindent kipróbálhatunk, saját kezünkkel végezhetünk gyakorlatokat – fogalmazott a fiatal lány.

Kadlecsik Roland is osztja diáktársa véleményét, ő szívsebészként képzeli majd el a jövőjét. – Mindenképpen orvosi egyetemre szeretnék bekerülni. Ezeken az órákon mélyebb és nagyobb tapasztalatot tudunk szerezni, a szerveket megfoghatjuk a kezünkben, közelről láthatjuk a szöveteket, és megtapinthatjuk őket. Hasznosak a tankönyvi ábrák is, de a gyakorlat teljesen más. Itt olyan tudást szerezhetünk, amit további tanulmányaink során tudunk majd kamatoztatni – mesélte el lapunknak. A programban nemcsak a révais diákok vehetnek részt, hanem a győri és Győr környéki intézmények tehetséges fiataljai is.