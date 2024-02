Dr. Bartuszek Lilla, a projekt megálmodója elmondta, hogy céljuk a települési fenntarthatóság kérdéseit övező tudásanyag összegyűjtése, átadása, a jó gyakorlatok megosztásának elősegítése. A „Több, mint zöld!” javaslatcsomag nyolc alterületet vonultat fel, melynek célja alapvetően települési és nemzeti szintű döntéshozóknak készül annak érdekében, hogy azonnal átültethető és megvalósítható megoldásokat kínáljon. Az eseményen többek között részt vett Petri Bernadett, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa is, aki elmondta, hogy nem véletlenül a vizek városát választották a mostani helyszínnek.

Michl József, Tata polgármestere hangsúlyozta, hogy bár a Tatán található vízfelületek gazdálkodásában nagy tapasztalataik vannak, szeretnének tanulni. Fotó: tata.hu

– Úgy látjuk, hogy a vízgazdálkodás vagy általában a víz az elkövetkező időszakban a fenntarthatósági gondolkodás középpontjában fog állni. Úgy véljük, hogy Tatán már vannak olyan meglévő projektek, amik példaértékűek és amik uniós finanszírozásra is igényt tarthatnak. Ezek olyan lényegi beavatkozások, amik komoly hatással vannak mind a társadalomra, mind a vízgazdálkodásra – magyarázta a miniszteri biztos, aki szerint a programsorozat célja, hogy a fenntarthatósági gondolkodás és az arra irányuló beavatkozások kapjanak uniós támogatást. Vagyis szeretnék a törekvésekre összehozni a forrásokat, amivel európai példát állíthatnának Közép-Európában.

Az eseményen Bencsik János országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket. A képviselő szerint Tatán az önkormányzat a vízgazdálkodási szakemberek segítségével, a civileket is bevonva igyekszik megteremteni a vizek fenntarthatóságát, megtartását.

– Az esőkertek egy jó példa arra, hogyan lehet városi környezetben minél több esővizet megtartani. Ehhez azonban az kell, hogy a lakosság is partner legyen benne, és segítsenek rendben tartani a területeket. Nem reménytelen a helyzet. A fenntarthatóság eléréséért engednünk kell a természet irányába, hogy a természet vissza tudja venni azokat a szabályozási feladatokat, amik egyébként nagyon sokat tudnak adni számunkra – szögezte le Bencsik.

Michl József, Tata polgármestere köszöntőjében először megköszönte, hogy a város adhat otthont a konferenciának. – Valóban rengeteg tapasztalatunk van a háromszáz hektár vízfelület, illetve az ugyanennyi zöldfelület gazdálkodásával, gondozásával kapcsolatosan. A nagy folyón és a tengeren kívül minden van Tatán a kicsi forrástól a nagy tóig, de mégis úgy vagyunk, hogy mi is nagyon-nagyon szeretnénk tanulni, és nagyon sokat igyekszünk másoktól ellesni, másoktól tanulni. És jó szívvel adjuk tovább a mi tapasztalatainkat is, ahogy eddig is ezt tettük – mondta a város vezetője.