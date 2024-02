A kormány készen áll a dr. Dézsi Csaba András polgármester vezetése alatt az elmúlt években Győrrel kiépített sikeres együttműködés folytatására, hogy a város továbbra is a magyar gazdaság egyik legfőbb motorja maradhasson - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Győrben.

Szijjártó Péter leszögezte, az elmúlt években Győr fejlődése egy egyedülálló pályát írt le, hiszen a város ma már minden kétséget kizáróan a magyar gazdaság egyik motorja, a magyar gazdaság növekedésének első számú forrása. A Győrött működő vállalatok kifejezetten fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítményének növelésében és a gazdaság technológiai színvonalának emelésében. Ráadásul itt a városban létrejött egy olyan együttműködés a felsőoktatás és az ipar között, ami országos szinten is a követendő példák közé tartozik, hiszen magyar gazdaság jövőbeni növekedésének egyik legmeghatározóbb eleme az, hogy a magyar felsőoktatás és a magyar ipar milyen szoros együttműködést tud kialakítani egymással, illetve hogy a felsőoktatás milyen ütemben tudja biztosítani a munkaerő utánpótlást a legmodernebb iparágakban.

– A magyar gazdaság számára példamutató, ahogy a győri ipar és felsőoktatás együttműködik, ráadásul az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a gazdaság fejlesztés és ösztönzés is minden szükséges körülményét biztosítani tudta a győri önkormányzat. Az elmúlt években 40 kilométer utat újítottak fel, az autóbuszok átlagéletkora a felére csökkent, létrejött ezer új parkolóhely. Új mentőállomást, bölcsődéket adtak át, ráadásul a szakképzési centrum versenyképessége is jelentősen megnőtt. Ez biztosítja mindazt, hogy a városba települő legmodernebb iparágak munkaerő igényét is ki tudják elégíteni – sorolta a miniszter, aki arról is beszélt, hogy a mostani globális gazdasági helyzet instabil, a világban bizonytalanság uralkodik. – Ebben a helyzetben a stabilitás, az állandóság, a kiszámíthatóság jelentik a legnagyobb értéket, s pontosan ezek azok a jelzők, amelyek Győr és a magyar kormány együttműködését jellemzik. Ennek a stabil, kiszámítható, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló együttműködésnek kézen fogható eredményei vannak – állapította meg Szijjártó Péter, aki emlékeztetett arra, hogy 2014 óta a kormány 41 milliárd forinttal támogatott 14 nagy győri vállalati beruházást, amelyek 230 milliárd forintnyi beruházást hoztak. A covid miatti válság alatt Győrben a kormány 9 milliárdos támogatásával 30 új beruházás jött létre, 2700 munkahelyet megmentve akkor, amikor a világ minden pontján gyárakat zártak be és munkahelyeket szüntettek meg. Amikor az energiaárak az egekbe szöktek, a kormány 8 milliárd forinttal négy olyan beruházást támogatott, amellyel az itt működő nagy gazdasági szereplők megújuló energiaforrásokra tudtak átállni.

– Szeretném a győrieket biztosítani arról, hogy a kormány készen áll ennek az együttműködésnek a folytatására és ennek kézzelfogható jele, hogy 10 milliárd forintot biztosítottunk a győri ipari park fejlesztéséhez, annak érdekében, hogy a város további fejlődéséhez szükséges beruházásoknak megfelelő helyszíne legyen. Jelenleg teljes a foglalkoztatottság, Győr a gazdaság egyik motorja, de ebben a világgazdasági korszakban az egyik legjelentősebb folyamat az automatizálás, amikor élő munkát váltanak ki digitalizációval, gépesítéssel. Ahhoz hogy Győrben meg lehessen tartani ezt a magas foglalkoztatottságot, folyamatosan kell beruházásokat hozni a városba. Aki a beruházások ellen van itt a városban, az a győri emberek munkahelyeit veszélyezteti, mi azonban meg akarjuk és meg is fogjuk védeni. Az ipari park területe lassan alkalmassá válik arra, hogy újabb vállalati beruházásokat ösztönözzünk. Folytatjuk az egyetem fejlesztéséhez szükséges beruházásokat is, legutóbb a kutatási központ átadásán találkozhattunk. Az egyetem képes arra, hogy a legmodernebb iparágakhoz szükséges munkaerő utánpótlást is biztosítani tudja – mondta Szijjártó Péter. – Itt is, mint mindenhol máshol, a beruházás ösztönzésnél a felelősségteljes növekedés elvét tartjuk a szem előtt. Ez azt jelenti, hogy a versenyképesség javításával párhuzamosan környezetvédelmi szempontokra is tekintettel vagyunk. A győriek számára továbbra biztosítjuk az egészséges élethez való jogot. Senki ne tartson attól, hogy a városba olyan beruházás érkezhet ami az itt élők környezetét, egészségét veszélyezteti – jelentette ki a miniszter, majd végül leszögezte: – A kormány készen áll a sikeres együttműködés folytatására, amelyet az elmúlt években felépítettünk Győrben dr. Dézsi Csaba András polgármester vezetése alatt és ennek az együttműködésnek köszönhetően Győr a magyar gazdaság egyik első számú erőforrása. Ehhez a munkához kívánok sok sikert!

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a sajtótájékoztatón emlékeztetett azokra az időkre is, amikor 14-15 gyárat zártak be a városban. – Nem akkor kell pánikba esni, amikor már baj van, hanem időben fel kell készülni. Előre próbálunk gondolkodni és úgy cselekedni, hogy a város lakossága biztonságban legyen. Nem csak arra ügyelünk, hogy most legyen mindenkinek munkája, hanem a jövő generációjának is. Az ipari park fejlesztése elkezdődött, vannak is jelentkezők az ipari parkba. Ez a következő 20-30 évre meghatározza Győr iparfejlesztésének lehetőségeit. Mindent megteszünk, hogy Győr biztonságos, élhető város legyen. Hosszan tudnám sorolni, mi mindent tettünk ennek érdekében eddig is és teszek ez után is – jelentette ki a polgármester.