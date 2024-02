A Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kara 2015-ös megalakulásakor három nagy hagyománnyal rendelkező szakot (az építész-, az építő- és a közlekedésmérnök képzést) és hat, tapasztalt oktatókat tömörítő tanszéket foglalt magába.

„A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a múltbeli tapasztalatokat összegyúrjuk egy új szervezeti struktúrában, a jelen igényeivel. Ez remekül sikerült: az elmúlt kilenc évben nagyívű átalakuláson mentünk keresztül, azonban a kar stabilitása mit sem változott – ez kollégáink közös érdeme. Büszkék vagyunk arra, hogy karunk hazai és nemzetközi szinten is elismert, a hallgatók körében évről évre kiemelkedően népszerű” – húzta alá dr. Horváth Balázs, aki két cikluson keresztül, a tavalyi év végéig volt a kar dékánja.

A képzési paletta az évek alatt színvonalas alap- és mesterszakokkal, szakirányú továbbképzésekkel bővült. Az infrastruktúra-építőmérnök mesterszak az angol nyelvű képzések egyik zászlóshajója volt, ehhez csatlakozott később az építész mesterképzés és az építőmérnök alapképzés angolul. Két éve pedig megszületett egy egyedülálló kettős képzési program építőmérnök alapszakon a kínai Jiaxing Egyetemmel. Emellett létrejött a magyar nyelvű szerkezetépítő mesterszak is, amellyel teljes lett a kar nagy hallgatói igényt kiszolgáló képzési portfóliója. A posztgraduális képzések köre közben hatra bővült, s a tervekben pedig további négy szerepel.

A tanszékek sok évtizedes hagyományainak köszönhetően a kar széles körű, stabil gazdasági-ipari kapcsolatokkal rendelkezik, amit az oktatásban is tud hasznosítani. „Szakmai rendezvényeinken és projektheteinken számos hazai és nemzetközi vállalat képviselteti magát. Partnereink az oktatáshoz is hozzájárulnak, hiszen gyakorlati feladatokkal emelik képzéseink színvonalát. A hallgatók ezáltal mindennapi kihívások megoldásán dolgozhatnak, ami a szakmai tapasztalaton túl díjazást és akár egy későbbi munkalehetőséget is nyújthat” – tette hozzá dr. Horváth Balázs.

A kar vezetése a megalakulás óta szoros partnerségben dolgozik együtt, ez garantálja az irányítás folytonosságát a dékánváltást követően is – emelte ki a kar jelenlegi dékánja, dr. Szép János, és elődje, dr. Horváth Balázs. Fotó: Adorján András

„A jövőben arra törekszünk, hogy három szakterületünk közötti kooperációt oktatási-kutatási területen erősítsük, valódi karként működjünk. További célunk, hogy szorosabbra fűzzük és kiterjesszük az egyetemen belüli, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatainkat, multidiszciplináris együttműködéseket alakítsunk ki; többek közt az építőipari digitalizáció és az informatika, a fenntarthatóság és a környezetvédelem, a közlekedésszimuláció és közlekedésbiztonság, illetve az autonóm járművek oktató és kutató intézményeivel. Elengedhetetlen oktatásunk, tanterveink, folyamatos felülvizsgálata, fejlesztése, az elért színvonal megtartása, emelése, közös nemzetközi képzések indítása, angol nyelvű képzéseink nemzetközi akkreditációja, hallgatóink tehetséggondozása. Ezen túl az elkövetkezendő évek fontos feladata kollégáink megbecsülése, az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása, az egyetemi életpálya vonzóvá tétele” – emelte ki dr. Szép János, a kar új dékánja.

A kar számos lehetőséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik az egyetemi tananyagon túl is szeretnének szakmai tapasztalattal gazdagodni. „Büszkeségünk a több mint tízéves, építő- és építészmérnök hallgatókból álló betonkenucsapat, amelynek tagjai számos hazai és nemzetközi versenyen értek már el első helyezést. Egyik hajójukat a Győri Innovációs Parkban is kiállították. A közlekedésmérnököket pedig várja a német együttműködésben megvalósuló SummerSchool, valamint az öt partnerrel létrejött City and Traffic település- és közlekedéstervezési gyakorlat. Ezek mind kiváló alkalmak arra, hogy hallgatóink szakmai készségeik mellett fejlesszék magukat a kommunikációban és a csapatmunkában is” – hangsúlyozták a dékánok.