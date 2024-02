Berettyán Nándor, Petőfi megformálója hangsúlyozta: “Petőfiék huszonévesen olyan dolgokat vittek véghez, melyeknek ma a nyomába sem érünk. Számunkra ő egy ikon, de akkoriban csupán egy tapasztalatlan, fiatal ember volt, aki az egész világgal szembeszállva, őszinte hittel küzdött a céljaiért. Ez a valódi minta számunkra, s egyben a film egyik legfontosabb üzenete, hogy a ma embere azt érezze: ő is lehetne Petőfi.”

A gigaprodukció készítése során az alkotók végig egy önazonos, hiteles Petőfi-képet követtek, ahogy a filmbeli Márciusi Ifjak is életrevaló karakterként, hús-vér emberként jelennek meg.

“Az Ifjak esténként a Pilvax kávéházban gyűltek össze beszélgetni, vitázni, tréfálkozni, pont úgy, ahogyan ezt ma is bármelyik fiatal társaság teszi.” - mondja Kis-Szabó Márk, a film egyik forgatókönyvírója. “A Pilvax olyan, mint egy korabeli romkocsma, a lázadó, radikális értelmiség kedvenc találkozóhelye, és természetesen a Most vagy soha! kiemelt helyszíne.”

A film alkotói a mára ikonikussá vált kávéházat - a korhű ételektől a falakat díszítő képekig - aprólékos részletességgel rekonstruálták, hogy aztán Petőfi a forradalom reggelén a biliárdasztalon, sáros csizmában állva szavalhassa el ott a Nemzeti Dalt a film egyik legmeghatóbb jelenetében.

Ahogy Szente Vajk kreatív producer, forgatókönyvíró kiemelte: „Fontos feladatunk, hogy a hősökben megmutassuk az embert, aki olykor esendő, kételkedik, elbizonytalanodik, fél, szorong, latolgat, megerősítésre, támogatásra vár, rácsodálkozik, mit is visz végbe. A Márciusi Ifjak mind ilyenek. Huszonéves fiatalok tele hazaszeretettel, ugyanakkor személyes tervekkel, célokkal is, mégis bármelyik pillanatban életüket adták volna a hazáért. Mi most megtennénk ugyanezt? Már 176 éve tőlük tanulunk kiállni a hazánkért, tőlük tanulunk hinni önmagunkban. Kötelességünk elmesélni a történetüket.”

A forradalom kezdeti sikere elképzelhetetlen lett volna erős közösség nélkül. A Márciusi Ifjak, a Pilvax vendégei és a pesti emberek tizenötezres tömege Petőfi tántoríthatatlan, megalkuvást nem tűrő karakteréből merített erőt. Petőfi pedig az őt körülvevők szeretetéből táplálkozott. Például múzsája, a költő-író-műfordító Szendrey Júlia (Mosolygó Sára) támogató szerelméből, vagy legjobb barátja, az ifjú Jókai Mór (Koltai-Nagy Balázs) higgadt erejéből - akivel együtt laktak a Dohány utcai albérletben, amit az Emich Gusztáv (Nagy Sándor) lapkiadótól kapott honoráriumából fizetett. Gyakran megfordult náluk Vasvári Pál (Fehér Tibor), leányiskolai tanár, a kor közismert szépfiúja, és a halk szavú, szófukar jogász, Bulyovszky Gyula (Bordás Roland) is, akik mind sokat jelentettek Petőfi számára.

A Most vagy soha! egyik célja, hogy a ma közönsége testközelből élhesse át 1848. március 15-e eseményeit. Milyen volt először meghallani a tömegben a Nemzeti Dalt, sodródni a Pilvaxból Petőfi és barátai nyomában, együtt éljenezni, lelkesedni a Nemzeti Múzeumnál, milyen lehetett az érzelmek hullámhegyein és -völgyein keresztül lángolni együtt egy közös ügyért.

Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró hangsúlyozta: “Döbbenetes, de egyetlen vers kellett a forradalomhoz - a Nemzeti Dal -, és persze Petőfi kivételes személyisége. Ő volt a szikra, amely mindent lángra lobbantott. Soha nem volt még példa ilyesmire a magyar történelemben. A Most vagy soha! valódi időutazás 1848 Magyarországára, amelynek során igyekeztünk megeleveníteni Petőfi Sándor és a Márciusi Ifjak megalkuvást nem tűrő szellemiségét és hazaszeretetét, amely az idők végezetéig például szolgálhat minden magyarnak.”

A Most vagy soha! a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, forgatókönyvét Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk írták, rendezője Lóth Balázs, a film képi világáért Dobos Tamás operatőr felelt, kreatív producerei Rákay Philip és Szente Vajk voltak. A produceri feladatokat Csincsi Zoltán, Fülöp Péter és Kriskó László látták el. A film látványtervezője Pető Beatrix, jelmeztervezője Velich Rita, vágója Kertai Gábor és Hegedüs Gyula László, zeneszerzője Gulya Róbert.

A Most vagy soha! főszereplői: Berettyán Nándor (Petőfi Sándor) és Mosolygó Sára (Szendrey Júlia). Kiemelt szerepekben látható még: Koltai-Nagy Balázs (Jókai Mór), Fehér Tibor (Vasvári Pál), Horváth Lajos Ottó (Farkasch, a titkosügynök), Jászberényi Gábor (Meyer, a rablóvezér), Lukács Sándor (Ignaz von Lederer tábornok), Nagy Sándor (Emich Gusztáv), Szerednyey Béla (Landerer Lajos).

A Most vagy soha! 2024. március 14-én érkezik a magyar mozikba, a Fórum Hungary forgalmazásában.