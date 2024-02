Szomorú képet fest a mosoni városrészen az Iskola utcában lévő üres önkormányzati ingatlan: sokan használják illegális hulladék elhelyezésére. Szélmalomharcnak tűnik: időnként a nagy mennyiségű szemetet összeszedik és elszállítják, de gyorsan "újratermelődik".

Főként a kapuk, bejáratok közelében teszik le a kényelmes szemetelők. Az egyszerű háztartási vagy akár szelektív szigeteken is elhelyezhető hulladék mellett gyakran láthatunk ott bútorokat, műszaki cikkeket, sőt most kidobott, díszeiket vesztett karácsonyfákat is. A témában megkerestük Árvay István mosonmagyaróvári polgármestert is.