– A piac hamar népszerű lett. Az első két szombat után már jöttek az észrevételek, hogy a havi egy alkalom kevés, ezért beiktattunk egy pénteki napot is, így kéthetente van már. Egyszer pénteken egyszer szombaton, így mindenki megtalálhatja a megfelelő időpontot. Nem csak az éléskamrát tudják itt feltölteni az emberek, hanem használati tárgyakat, ajándékot is tudnak vásárolni, de enni is lehet. Már érdeklődtek környékbeli polgármester kollégák a tapasztalatok iránt, hogyan lehet tartalommal megtölteni a piacot. Meggyőződésem, hogy mindenképpen szükség van valakire, aki a szívén viseli a piac sorsát és szervezi a mindennapi feladatokat. Ez egyébként más területekre is igaz. Ha az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatai ellátásához megtalálja a megfelelő embert, akkor nyert ügye van – állapította meg Szabó Zsolt, aki immár 18 éve a település polgármestere, és azt is elmondta, hogy az idősek napjának, a bornapoknak a falukarácsonynak is jó közösségi térként, agoraként szolgált a terület, de a tavasszal olasz autós találkozóra is sor kerül. A közösség építésben nem csak a piac játszik fontos szerepet, hanem a tavaly ősz óta Abdai esték címen futó rendezvénysorozat is. Havonta egyszer különböző érdekes témákban hívnak meg előadókat. Most hét végén Zacher Gábor előadásán még a csillárokon is lógtak az emberek, de Rákász Gergely közvetlen hangulatú estje is tetszést aratott. Látszik, hogy van érdeklődés a programok iránt.

Hogyan tudta átvészelni a település az energiaválságot?

– kérdeztük a polgármestert.

– Rossz évünk volt, nagyon sok plusz költségünk keletkezett. Egyedül a közvilágításhoz kaptunk egyszer állami kompenzációt. Sajnos az energia szolgáltatók sajátos módon intézték a számlázást, túlfizetéseink lettek, amelyeket csak az év elején kaptunk vissza. A költségvetésünket azonban szerencsére nem kellett módosítani. Minden intézményvezetővel átbeszéltük, a fűtést és világítást. Az energiaválság rákényszerítette az embereket és az intézményeket is, hogy nagyon figyeljenek a felhasznált energia mennyiségére. Naprakész adatbázisban látjuk az összes fogyasztási mérő állását, így jobban oda tudunk figyelni a költségekre – szögezte le a polgármester, aki arról is beszélt, hogy tavalyról áthúzódott egypár pályázatuk zárása: két 20-szor 40-es rekortánpálya megvalósítása, illetve egy 500 méteres kerékpárút építése. Ez utóbbi a nemrégen átadott Öttevény-Abda kerékpárút kapcsolódási pontja lesz. Ezekre megvan a pénz, a közbeszerzés kiírása van folyamatban.

– A vidékfejlesztési projektben Kunsziget irányába szeretnénk utat építeni, ami becsatlakozik a már elkészült útba. Most kezdték a talajmunkák előkészítését, bízom benne, hogy a nyárra elkészül. Nyertünk pénzt a temetőben lévő utak térkövezésére, ami szintlén elkészülhet a nyárig. Beadtunk egy pályázatot a polgármesteri hivatal ajtónyitó és beléptető rendszerének felújítására, illetve a faluba érkező utakra rendszámfelismerős kamerát szeretnénk felszerelni a biztonság javítása érdekében, de várjuk még az idei kiírásokat. A tornacsarnok építése sajnos leállt, a tetőszerkezettel kapcsolatban, illetve a tavaly megváltozott energetikai jogszabályok miatt kellett változtatni rajta. Bízom benne, hogy hamarosan elindul a csarnok építése, amiben egy 20x40-es küzdőtér lesz egyik oldalon mobil lelátóval, valamint öltözők, szertár, és egészségügyi helyiségek kapnak helyet benne – sorolta Szabó Zsolt a közeljövőben várható fejlesztéseket.