Jánossomorja 94 kilométeres külterületi úthálózata országosan is kiemelkedő, ezért is nagy jelentőségű a közös művelet. A megújult vezetőségű Moson Térsége Gazdakör második éve fogja össze a munkát, ifjabb Péntek Lajossal és Theiler Norberttel az élen. A városvezető köszönte a helyi gazdák fontos, több millió forint értékű segítségét, közösségi munkáját, egyben a városüzemeltető munkatársainak is köszönetet mondott. Az év eleji kétnapos akcióval közel 15 kilométernyi külterületi utat sikerült megjavítani. Az önkormányzati munkatársak fokozott úttakarítással kísérték a kavicsszállítást.