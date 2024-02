– Jó ütemben haladunk a településfejlesztéssel. 2022-ben készült el a Vasút utca zárt csapadékvíz-elvezetésének első szakasza, és ugyanekkor kezdődött az önkormányzati hivatalt, a könyvtárt, az orvosi rendelőt, a védőnői tanácsadót, valamint a kultúrházat is magában foglaló faluház felújítása. Az épület új cserépfedést és esőcsatornát kapott. A nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés és a színezés már tavaly elkészült, így mára egy kívül-belül megszépült, modern és korszerű közösségi épület fogadja a helyieket – osztotta meg lapunkkal a településvezető.

Fiatal építész helyi terve

– Az elmúlt év másik nagy munkája a temető ravatalozójának átépítése volt, amelyre több évet vártunk. Azért különleges ez a beruházás, mert az épületet a fiatal fertőhomoki építész, Várhelyi Gergely tervezte, átadása tavasszal várható – tette hozzá.

Útfelújítások

– A belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatnak köszönhetően hamarosan elkezdődhet a Szőlőskert utca aszfaltburkolatú útjának építése a Mező és Pacsirta utcák közötti szakaszon. Az eddigi földút helyett reményeim szerint májusban már aszfaltozott úton közlekedhetnek az itt lakók. Egy másik, a faluközpont fejlesztésére elnyert pályázat keretében két helyszínen is parkolók létesülnek. A templom körül a Rózsa utcában összesen tizenhét, az óvoda mellett a Vasút utcában hat parkoló épül. Ennek a pályázati projektnek része egy szabadtéri tornapálya (kondipark) is, amely a faluház mögötti területen, a sportpálya mellett valósul meg, lehetőséget adva lakosainknak a szabadidő hasznos eltöltésére. Egy harmadik pályázat keretében tervezzük a Békakonty tanösvény fejlesztését. Sürgető feladatunk az Akác utcai kerékpárút víz- elvezető folyókáinak cseréje, amelyet a legrosszabb állapotú szakaszokon még idén szeretnénk megkezdeni – sorolta.

Közösségi programok

A közösségi élet építését összetartó kis csapat segíti, aminek köszönhetően a kulturális élet is mozgalmas. – A közelmúltban indítottuk el a filmklubot, ami a visszajelzések alapján rendkívül sikeres, egyre többen érdeklődnek iránta. A fiatalok mellett az idősebbek számára is van kikapcsolódási lehetőség a heti jógának és a szeniorörömtáncnak köszönhetően. A faluházban társastánctanfolyam indul, amelyhez bárki csatlakozhat. Tavasztól a tájházban várjuk színes programokkal az érdeklődőket. Július 26. és 28. között rendezzük meg a Pajtafesztivál, amelyen koncerteken és táncházban szórakozhatnak a helyiek. A fesztivál mellett a júniusi falunap és a szeptemberi Diófesztivál is tartalmas kikapcsolódást ígér a falu és a környező települések lakosságának – zárta a beszélgetést.