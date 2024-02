- Karácsony után a véradó kedv lecsökken, ezért is alacsonyabb a véradók száma az év első hónapjaiban, ezért is fontos, hogy minél többen jelentkezzenek, hiszen mindig szükség van a készítményekre. Győr-Moson-Sopron évek óta kiemelkedően teljesít országos szinten. Ugyan a véradások száma az elmúlt évek során nem emelkedett, de az éves tervezetet mindig teljesítjük, akár túl is szárnyaljuk az önkéntes segítőkkel - hangsúlyozta dr. Molnár Katalin.

A regionális igazgató főorvos hozzátette: remek együttműködés van a Magyar Vöröskereszttel, akik kiváló partnereink az akciókban.

Minden vércsoportból szükség van megfelelő mennyiségű készletre ugyanis csoportazonosan adnak vért, így nem csak a nullás, hanem minden más vércsoporttal rendelkezőt várnak az év minden napján legyen az pozitív vagy negatív. Hiszen a vér mással nem helyettesíthető, egy önkéntes egy alkalommal pedig akár három emberi életet is megmenthet.