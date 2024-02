– A QR-kóddal is beolvasható kártya iOS operációs rendszerből és Google Play áruházon keresztül, azaz Android-alapú eszközökre is letölthető. A kártyán mindennap frissülnek a komáromi programok és a helyi hírek, amelyek minden frissítés alkalmával egy push üzenet formájában jelennek meg a telefon képernyőjén – tájékoztatott Radics Gábor, a Komáromi Városmarketing Kft. ügyvezető igazgatója.



Az applikációban naponta frissülnek az információk.



Fülöp Gergely, a PassMachine Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója elmondta: a turizmus fellendítését segítő technológia elsőként jelent meg hazánk területén Komáromban.

– A kártyával rendelkezők számára szeretnénk különféle kedvezményeket is bevezetni – tette hozzá Proczeller Tamás, a komáromi Tourinform-iroda vezetője, akitől azt is megtudtuk, hogy a kártyán nem csupán hírek, aktualitások, programok jelennek meg, de a helyi turisztikai attrakciók és a város közösségi oldalai is.