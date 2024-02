Vadosfai és zsidi Németh Péter a győri székeskáptalan kónyi uradalmának volt a tiszt- tartója az 1800-as években. Felesége fiatalon hunyt el, Kónyban temették, sírja fölé tekintélyes sírkövet állítottak. A helybeliek örülnek a sírkő megújulásának.

A falubelieket meghatotta a múlt ily megbecsülése, mondta lapunknak Enzsöl Imréné kónyi pedagógus (képünkön).

Fotó: Cs. Kovács Attila

Vadosfai és zsidi Németh Péter 1798-ban született a Zala megyei Pacsán, 1881-ben halt meg Győrben. Népes család gyászolta. 1887-ben ezt írta róla a Vasárnapi Újság: „Ha a gyászoló hátramaradottak számát tekintjük, a legelső helyen áll vadosfai és zsidi Németh Péter 84 éves győri tiszttartónak gyászjelentése, mely alá nem kevesebb, mint 58 utód – gyermekek, vők, menyek, unokák, unoka-vők, dédunokák – neve van írva.”

A család ősei 1719-ben kapták a nemességet. Arról, hogy Németh Péter hol tanult, hol dolgozott Kónyt megelőzően, nincs információ. A születési anyakönyvekben lehet nyomon követni mozgását: született gyermekük Écsen, Győrszemere-Szentpálpusztán és Kónyban. Tudományát nem csak a gyakorlatban hasznosította, a Magyar Gazdában jelentek meg szakmai cikkei. Írt például a zöldtakarmányozás hasznáról, értekezett a hordókról, a marhák köröm- és szájfájásáról, a birkatartásban használt ketrecekről és jászlakról. Írt cikket a malomsoki dohányról és még olyan jelentős dologról is 1844-ben, mint az „Eszmék a mezőgazdaság haladásának akadályairól Magyarországban”. 1846-ban „Őszinte szó gazdatársainkhoz” címmel jegyzett cikket. 1850-ben a „gyümölcsfa tenyésztési” javaslatait írta meg.

Az 1848–49-es szabadságharcból fennmaradt egy hadi útlevél. 1849. június 24-én Téten állították ki, a Kmety-had­osztály táborában. Azaz a csornai csata után tizenegy nappal kapta Németh Péter Szau­ter osztálysegéd aláírásával. Szövege: „Németh Péter kónyi tiszttartó úr számára, ki innét haza utazván előőrseink által Kónyba szabadon bocsájtandó.” A kónyi iskolaszék elnöki tisztét is betöltötte. Ehhez a családhoz tartozott Szentirmay Elemér zeneszerző, nótaköltő is, eredeti neve vadosfai és zsidi Németh János.

A kónyiak természetesen örömmel látták, hogy megújult a Németh-sír. Enzsöl Imréné nyugdíjas pedagógus, a Kóny múltja közösségi oldal szerkesztője osztotta meg a Kisalfölddel véleményét.

– Tavaly ősszel láttuk, hogy dolgoznak a síremlékkel. Tősgyökeres kónyi lokálpatriótaként meghatottan csodáltam a már kész művet. Azért is volt nagy az örömöm, mivel évekkel ezelőtt szomorúan készítettem felvételeket a romokban lévő emlékhelyről. Azzal a céllal fotóztam, hogy legalább valami maradjon meg róla az utókornak. És íme, most itt áll, igaz, nem egyben, mint egykor, de mégis eredeti pompájában. Hálás köszönet ezért a nemes cselekedetért! Számomra és meggyőződésem szerint sokunknak nagyon fontos a régi idők tisztelete. Ez az esemény is ezt példázza, hogy múlt nélkül nincs jelenünk és jövőnk – mondta.

A kónyi sírkövet Böcskei György enesei kőfaragó újította fel, aki rendszeresen restaurál szakrális emlékeket. „Ez egy vörös jura mészkő síremlék, a földön, a sárban feküdt több darabban. Rögtön tudtam, hogy meg kell menteni és az elképzelés is összeállt a fejemben. Egy régi kő, arra törekedtem, hogy legyen egyedi és őrizzük meg belőle, amit lehet” – mondta a Kisalföldnek Böcskei György.