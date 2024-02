A csornai képviselő-testület legutóbbi ülésén a városi közterület-felügyelet is beszámolt tevékenységéről. Szalainé dr. Németh Annamária az ülésen elmondta: két év alatt a közterület-felügyelet felállt, felszerelték a szükséges eszközökkel, és megfelelő szakemberek töltik be a tisztségeket. A jegyző úgy látja, tevékenységük a polgárok biztonságérzetét növeli a városban, az illegális hulladék­elhelyezést visszaszorította, és érezhetően hasznos a település számára.

A közterület-felügyelet tehát 2022. január elsején kezdte meg működését Csornán. Munkatársai hetente számolnak be tapasztalataikról a városvezetésnek, illetve egyeztetnek a teendőkről. Feladatuk többek között a közterületek jogszerű használatának és az engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A renddel és tisztasággal kapcsolatos, az erre vonatkozó szabályok által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása. A közterületek, épített és természeti környezet védelme, az önkormányzati vagyon védelme.

A testület többek között új tagot delegált a Pannon-Víz Zrt. igazgatóságába. Fotó: Cs. Kovács Attila

Csornán két, szakképzett és gyakorlattal rendelkező közterület-felügyelő kezdett dolgozni, a „csapat” rövidesen hatósági ügyintézővel egészült ki. 2022 tavaszán egy gépjárművet szereztek be a felügyelet számára. A felügyelők a szükséges formaruhát megkapták, illetve a vegyvédelmi és kényszerítő eszközök, mobiltelefonok is rendelkezésükre állnak. Ők kezelik a városban kiépített, tizenhat egységből álló térfigyelő kamerarendszert is.

A testület az ülés további részében tagot delegált a Pannon-Víz Zrt. igazgatóságába. Csornát korábban dr. Gulyás Zoltán András képviselte, aki tavaly októberben elhunyt. Helyére dr. Dávid Józsefet jelölték a képviselők, megválasztásáról majd a zrt. közgyű­­­lé­se dönt.

Módosították a napközi otthonos óvoda alapító okiratát is. Berkiné Sokorai Tünde aljegyző erről úgy tájékoztatott, hogy a január elsején életbe lépett, a pedagógusok életpályájáról szóló törvény miatt volt az intézkedésre szükség. A törvényi változásokat vezették át a dokumentumba. Az általános iskolai körzethatárokról is döntöttek. Az illetékes tankerület által küldött feltételekkel, a korábbi évekkel megegyezően fogadták el az iskolai felvételi körzeteket.