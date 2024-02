Egyre többen választják itthon is a plug-in hibrid vagy teljesen elektromos járműveket. A környezetbarát autók terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször is előfordult, hogy az égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt, ezzel jelentős fennakadást okozva a közlekedésben.

Az e-oltólándzsa-készletek a hagyományos tűzoltási módszerhez képest az elektromos járművek oltási folyamatát rövidítik le jelentősen, így a tűzoltás és műszaki mentés sokkal hatékonyabb lehet. Rövidebb ideig tarthatnak ilyen eseteknél a korlátozások, lerövidíthető a torlódások ideje.

– Igazgatóságunk is kapott egy eszközt, kiemelten az M1-es autópályán előforduló tűzesetek gyors kezelésére. Az elektromos meghajtású gépjárművekben is keletkezhet tűz, hasonlóan a benzin- és dízelüzemű gépjárművekhez. A legveszélyesebb az az eset, amikor a gépjármű akkumulátorcellái is meggyulladnak. Az e-oltólándzsa ezekben az esetekben alkalmazható – fogalmazott lapunknak Galumba Lajos tűzoltó alezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője.

Vármegyénkben már két e-oltólándzsa is segíti a tűzoltók munkáját. A felvételen Kőváry Adrián tűzoltó százados, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat főelőadója mutatja az új eszközt. Fotó: Cs. Kovács Attila

A vármegyei igazgatóság tavaly decemberben is kapott egy ilyen készüléket, akkor a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerezte be minden igazgatóság részére. Így vármegyénkben már két ilyen eszköz is segíti a munkát a tűzoltóságnál. Egyelőre nem volt szükség a használatukra, tavaly és még idén sem gyulladt ki elektromos jármű Győr-Moson-Sopron vármegye útjain.

Ahogy a tűzoltósági főfelügyelő mondja: a mentési folyamatban az elektromos meghajtású gépjárműveknél fokozott figyelmet kell fordítani az áramtalanításra, a gépjármű mozgásának megakadályozására és a keletkező füst elleni légzésvédelemre.

– Az akkumulátorcellákat alul és felül is zárt burkolattal látják el, így az oltóanyag bejuttatása hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen. Ezt a célt szolgálja ez az e-oltólándzsa, amellyel áttörve ezt a burkolatot juttathatjuk be az oltóanyagot közvetlenül a cellákhoz. Ha ég az akkumulátor, mindaddig veszélyes, amíg a lítiumion-akkumulátor töltöttséggel rendelkezik. Mivel sikeres visszahűtés után is képes újramelegedni és begyulladni, külső oxigén sem szükséges az égéséhez – tette hozzá lapunknak.

A hivatásos tűzoltóságoknak az e-oltólándzsákon kívül is vannak különleges eszközei, például a műszaki mentésnél gyakran alkalmazott hidraulikus feszítő- és vágóberendezése, vagy éppen a pneumatikus emelőpárnák.