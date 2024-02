A februári képviselő-testületi ülésen a napirendek között tárgyalták a Hospice Ház tavalyi évi elszámolását és idei támogatását.

– Nagyon nagy szükség van az intézményre, mely tavaly 103 beteget fogadott – emelte ki Pausits István képviselő, aki egyben köszönetet is mondott dr. Bodnár Mária főorvosnak és munkatársainak a munkáért.

Az intézménybe tavaly Mosonmagyar­óvárról és környékéről 83, Győrből és környékéről 18, Csornáról 2 beteget vettek fel. Dr. Bodnár Mária a betegek és a hozzátartozók nevében köszönte meg az önkormányzati támogatást.

Fotó: Kerekes István

A Hospice Ház várólistáján 211-en szerepeltek, ami jelzi, hogy nagyobb is lehetne az intézmény, mely sok terhet vesz le a végstádiumú daganatos betegek családjainak válláról. A 2024-es üzleti tervből is az olvasható ki, hogy a költségvetésben jelentős tétel az önkormányzati támogatás. Ugyanis a 120 millió forintos bevételből 70 millió a támogató önkormányzatoktól származik (Mosonmagyaróvár mellett további települések is hozzájárulnak a költségekhez).

Szabó Miklós képviselő arra mutatott rá, hogy

A számok tükrében a képviselő szerint jó lenne, ha ezek az önkormányzatok is hozzájárulnának a költségekhez, ezzel Mosonmagyaróvár terhét csökkentve. Szabó Miklós korábban már felvetette, most megismételte: a városi nagy ünnepeken az önkormányzat helyezzen el egy koszorút valamennyi civil szervezet nevében, azok pedig a koszorúra szánt pénzt adják a Hospice Háznak. Ez évente akár másfél milliós támogatást is jelenthetne az intézménynek.

Dr. Bodnár Mária a betegek és a hozzátartozók nevében köszönte meg az önkormányzati segítséget. Hozzátette: Győrből egyelőre nem kapott választ a kérésére, Csornáról viszont érkezett ígéret a támogatásra.

– Büszkék vagyunk önökre. Amíg Mosonmagyaróvár megteheti, ezt a támogatás meg is adja – szögezte le Árvay Ist­­­­­ván mosonmagyaróvári polgármester.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy az önkormányzat idei költségvetésében a Hospice – Segítő Kéz Alapítvány működésének és céljának megvalósítását 60 millió forintos összeggel támogatja.