A Képeken őrzött Rábaköz Facebook oldalt a Rábaközi Helytörténeti-kutatók Társulata működteti. Érdekes, a múltat megörökítő fotók kerülnek fel rendszeresen az oldalra, például a Hatökör vendéglőről is, melyekhez a közösség tagjai gyakran írják meg emlékeiket. Évekkel ezelőtt egy legendás csornai vendéglő, a Hatökör épületét osztották meg. A bejegyzés a napokban új hozzászólások révén megint "életre kelt".

A csornai Hatökör vendéglő a város legendás egysége volt. fotó: Képeken őrzött Rábaköz

A Hatökör nevének eredete

Az is kiderült például, hogy miről kapta nevét a helyiek és a vidékről a városba utazók által is kedvelt egység. Hat téesz egyesület annak idején és az újonnan létrejött szövetkezet üzemeltette. Az Ekker-házban volt a Hatökör, az asztalos család államosítás útján "vált meg" az épülettől és így lett "közös" az ingatlan. A téesznek saját vágóhídja volt, onnan szállították a vendéglőbe a finomságokat. Az internethasználók ma is emlegetik az ott kínált hurkát, kolbászt, disznósajtot, kövesztettet, töpörtyűt, kocsonyát, lacipecsenyét.

Megemlékeztek a falatozó dolgozóiról is: Papp Miklós, Husz Ottó, Rosta Józsi, Horváth Károly, Vági Józsi, Kovács Misi, Szabó Bongyor, Kocsis Gabi, Gyura István, Rudi Mari, Rózsi néni, Jókuti Laci, Bognár Laci, sorolták a neveket. A Hatökörnek volt különterme is, ahol jó hangulatú rendezvényeket tartottak: nőnapokat, név- és születésnapokat. Szerdán, azaz piacnapon, focimeccsek után zsúfolt volt a vendéglő, de hétköznapokon is az egyik legjobb forgalmú helyként ismerték a csornaiak. A rendszerváltás után még egy darabig működött, aztán megszűnt. Ma húsbolt üzemel a helyén.