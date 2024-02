Wágner Zsanett

– Esik az eső, ahogy 70 évvel ezelőtt is tette – ezekkel a szavakkal kezdte az időkapszula-elhelyezés előtt megtartott ünnepi köszöntőjét Lazók Zoltán polgármester a város főterén. A városvezető szerint így számolt be Oroszlány várossá válásáról a Dolgozók Lapja, az akkori 24 Óra 1954-ben. – A történelem ismétli önmagát – folytatta, miközben kiemelte, hogy a több mint 300 éves múlttal rendelkező település a bányászatnak köszönheti a várossá válást. Elmondta azt is, hogy legalább 30 év múlva, a 100 éves évfordulón nyitható ki az időkapszula.

Lazók Zoltán polgármester a Bányászhimnusz soraival köszöntötte a meghívottakat. Fotók: Viszló Balázs

A borongós időjárás ellenére szép számmal vettek részt a Szent Borbála téren tartott köszöntésen, ahol többek között Fátrai Márta, az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub elnöke szólt a megjelentekhez. Az esernyők takarásából azért kitetszett néhány jókívánság. Egyebek mellett az, hogy a civil szervezet az értékek megőrzésére és újak teremtésére szólította fel a jövő generációt, továbbá kapcsolatépítésre és a közösségi erő megőrzésére. Ezt követően iskolás gyermekek is üzentek az utókornak. A diákok szeretnének strandot, állatkertet, vidámparkot, tisztább környezetet és ingyenes édességboltot Oroszlányban.

Az ünnep ezután a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében gálaműsorral folytatódott. A teremben korlátozott számú vendég foglalhatott helyet, köztük az egykori városvezetők, mint Kis Imréné (1983–1990), dr. Sunyovszky Károly (1990–1994 és 1998–2002), Székely Antal (1994–1998), Rajnai Gábor (2002–2010), valamint Takács Károly (2010–2014). Őket tapsolta meg Popovics György vármegyei közgyűlési elnök, dr. Kancz Csaba főispán, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit és Gurmai Zita országgyűlési képviselők, valamennyi intézményvezető, bányászati tisztségviselő, Rabi Ferenc BDSZ-elnök és több szépkorú, akik Oroszlánnyal egyidősek, 70 évesek lettek.

Legyen ez a város otthon, ne csupán lakhely sokak számára.

– A kamasz városból bölcs felnőtt lett – mondta Lazók Zoltán, aki elsőként lépett színpadra és a Bányászhimnusz soraival köszöntötte a meghívott vendégeket. A városvezető eltekintett a felsorolástól Oroszlány mérföldköveit illetően, inkább saját családja emlékein keresztül vázolta fel az elmúlt esztendőket. – A múlt erejével építjük a jövőt – ez már Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében hangzott el, aki azt kívánta, legyen ez a város sokak otthona a jövőben is, ne csupán a lakóhelye.

Dedikált kosármez is került a kapszulába

Az időkapszulába fontos emlékeket zártak. Helyet kapott benne várostérkép, a képviselő-testületi tagok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok névsora és fényképei. Ezenkívül a 70 éves jubileumi díszünnepség meghívója, az Oroszlány 70 kitűző, az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub üzenete és fényképe, valamint két általános iskola (a Hunyadi Mátyás és a József Attila Általános Iskola) tanulóinak üzenete. Ezenkívül nem hiányozhatnak a városról készült fotók és videók, de a MVM-OSE Lions NB I-es férfi kosárlabdacsapat fényképe és dedikált meze, valamint az Oroszlányi Sportegylet fényképei sem.



Az ünnepségen elhelyezett időkapszulába, melyet leghamarabb 30 év múlva terveznek felnyitni, számos helyi érték került az utókor számára.



Oroszlány tortája

Az eseményen bemutatták a város tortáját is, mely az Oroszlányi Bányász elnevezést kapta. A részletekről és a készítés folyamatáról Sallói Duics Szilvia cukrász beszélt. Az oroszlányi cukrászműhely tulajdonosa elmondta, a bányászat színeit, tehát a piros és a fekete színt kellett megjeleníteni, ezért lett fehércsokoládés és málnás máktorta.

– A roppanós mákos réteg nekem a feketeszenet idézi – mondta a készítő, aki saját recept alapján készítette el a süteményt. Elmondta, nagy megtiszteltetést jelentett neki az édesség elkészítése. Miként fogalmazott, mindig megdobban a szíve, ha például egy utazásból hazafelé jövet meglátja az Oroszlány feliratú táblát.