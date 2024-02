30 éve - Átépítik az úttestet

A 84. számú főút Sopront tehermentesítő szakaszán a kedvező időjárásnak köszönhetően ismét intenzíven folytatódnak a munkák. Rékási Győző létesítményi mérnök elmondta, a Bástya utcában a terveknek megfelelően építik az úttestet, ennek csapadékelvezető rendszerét, a kiemelt szegélyeket és a járdát. Csekély mértékben sor kerül oldalirányú útkorrekcióra is. Ugyancsak a tehermentesítő út Híd utcai új csomópontjának tervezése tette szükségessé a temető régi bejáratával szemközti ház lebontását. Ennek helyén tavasszal kezdődnek meg az útépítési munkák, s így nemsokára a környéken különböző forgalomelterelésekre számíthatunk. Sopron környékén szintén jól halad a tehermentesítő út építése. A város közlekedését kedvező módon befolyásoló létesítmény makettjét később kiállítják a polgármesteri hivatal előcsarnokában.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

20 éve - A mai napon szökik az év

Ma van a szökőnap, s a tévhitekkel ellentétben nem február 29-én. A több mint négyszáz éves rendelkezéssel több ország vonakodott azonosulni, ez a válasz a diák örök kérdésére is, hogy a nagy októberi szocialista forradalom miért november 7-én robbant ki? A Krisztus előtt 46-ban Julius Caesar által bevezetett naptár minden negyedik évben szökőnapot rendelt el. Ez évente néhány perces eltérést okozott, ami 128 évente adott ki egy teljes nap csúszást a csillagászati évhez képest. Addig nem foglalkoztak a problémával, míg az eltérés közel 10 napra nem nőtt. 1582-ben XIII. Gergely pápa úgy rendelkezett,hogy október 4-e után október 15. következzen. A további csúszás elkerülésére pedig meghatározták a kihagyandó szökőnapokat. A Gergely-naptár négyévente tiszteli meg a februárt szökőnappal. A hónap 29 napos lesz, a szökőnap azonban nem 29-e,hanem valójában február 24. A 00-ra végződő években elmarad a szökőnap, kivéve a 400-zal osztható évszámokat, s így a 400 év alatt beiktatott 97 szökőnappal együtt egy naptári évre átlagosan 365,2425 nap jut. Ez a negyedik tizedes jegyig megegyezik a csillagászati év időtartamával (365,2422 nap), de a rendszer 10 ezer év alatt így is kitermel 3 nap eltérést. A gregoriánus naptár hazánkban 1588 óta van érvényben. A nem katolikus országok késve fogadták el, Anglia például 1753-ban, Oroszország csak 1918-ban. Visszamenőleg sehol nem érvényesítették, ezért a protestáns és katolikus ünnepek nem mindig esnek egybe a megfelelő ortodox ünnepnapokkal.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

10 éve - Megmenekülhet a Liszt-szalon

Évek óta üresen áll az egykor Liszt-szalonként működő értékes műemlék ingatlan a belvárosban. Az önkormányzat többször próbálta meg bérbe adni, eddig sikertelenül. Utolsó bérlője kilenc évig üzemeltette a teaházat, ahol kulturális programokkal, állandó Liszt-kiállítással várták a betérőket. 2011 óta azonban lakat van az ajtókon. A közgyűlés csütörtökön megoldhatja a szebb napokat látott Eggenberg-ház földszinti helyiségeinek sorsát. A tavaly önállóvá vált Soproni Múzeum, ami 2013 januárjától városi fenntartásúvá vált, részletes programot dolgozott ki a volt Liszt-szalon hasznosítására. A hátsó helyiségekben múzeumpedagógiai foglalkoztató és egy gyermekmúzeum kapnak helyet, az utcafronti helyiségekben pedig közösségi teret alakítanának ki. Mindennek költségét pályázatokkal elő is teremti a múzeum. A rég várt hasznosítási ötletet minden bizonnyal támogatni is fogja csütörtöki ülésén a képviselő-testület, hiszen mindössze az ingatlan ingyenes használatba adásáról kell határozniuk és a múzeum dolgozói létszámát kell emelniük. A belváros élettel való megtöltése egyébként is régi célja a városvezetésnek. A gyermekmúzeum ötlete is megnyerheti a döntéshozókat, hiszen újdonság a kulturális palettán. Óvodás és kisiskolás csoportok számára találták ki az ismeretszerzésnek egy játékos formáját. Itt Sopron történetét életkoruknak megfelelő eszközökkel ismerhetnék meg a gyerekek. A program készítői nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy érdekesen, a kicsik kíváncsiságát felkeltve adjanak át ismereteket, ezt szolgálják majd a korhű ruhák vagy éppen az a vitrin is, amibe a kicsik belépve saját „kiállításukat” is megteremthetik.