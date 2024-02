50 éve - A soproni egyetemi oktatás fejlesztése

Az erkölcsi nevelés szerepe - Beszélgetés dr. Pankotai Gábor dékánnal

Megyénkben az egyik legrangosabb felsőfokú oktatásiintézmény a soproni egyetem. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen is az MSZMP és a kormányzat általános útmutatásai alapján fáradoznak azon, hogy az oktatást korszerűbbé, hatékonyabbá tegyék. A Kisalföld szerkesztőségének munkatársa felkereste dr. Pankotai Gábordékánt, hogy az oktatáskorszerűsítéséről megfogalmazódott kérdésekre választ kapjon.

Forrás: Kisalföld Archív

— Milyen szervezettséggel, kiknek a segítségével történik a soproni egyetem oktatásának korszerűsítése?

— Az Erdészeti és Faipari Egyetem és ezen belül az erdőmérnökképzés korszerűsítésének gondolata évek óta foglalkoztatja az intézmény párt- és állami vezetését — mondotta dr. Pankotaielvtárs. — A munka az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június 15-i határozata alapján bontakozott ki és vált tervszerűvé. A reform jelenlegi szakaszáról nehéz egységes, átfogó képet adni. Az anyagifeltételek kialakulása és a személyi jellegű feladatok megoldása egyaránt nagy türelmet és előrelátást kíván. Az egyetemi oktatás korszerűsítését leginkább egy városrendezési elképzeléshez hasonlíthatnám, ahol a terv minden új létesítmény helyét bejelöli, de az útba eső épületeket csak fokozatosan, a feltételek megérésével lehet lebontani. A munka előkészítése lezártnak tekinthető. A KB határozata és az azt kiegészítő főhatósági rendelkezések ránk vonatkozó részeit az erdőmérnöki kar párt- és társadalmi fórumain megvitatjuk. A viták sora kikristályosította az elengedhetetlenül szükséges tennivalókat.

A tantervi reform munkája az egyetemi MSZMP csúcsvezetőség elvi irányításával történik. A kari alapszervezeteket részletesen tájékoztatták. A pártszervezetek arra törekszenek, hogy javaslataikkal hatásosan támogassák a kari vezetés munkáját. A KISZ egyetemi szervezete a kari tanácson is értesül a munka mozzanatairól. A legkülönbözőbb fórumokon a KISZ is kifejtette véleményét, és részt vett a javaslatok elkészítésében. A kari tantervi reformprogram elkészítésében az ifjúság véleménye hasznos segítségnek bizonyult. Ez természetes is: az oktatás belső ellentmondásait ki láthatná jobban, mint a negyed- és ötödéveshallgatók?

— A reformtervezet elkészült. Miben lehetne összefoglalni a leendő, korszerűsített tanterv legalapvetőbb vonásait?

— Elsősorban az óraszámot szándékozunk úgy csökkenteni, hogy közben a gyakorlati foglalkozások súlya növekedjék. A hallgatók heti terhelése 36—38 óráról 30—32 órára fog csökkenni. Lehetővé válik, hogy szabad idejüket önálló tanulásra és kulturálódásra fordíthatják. A tananyag észszerűbb elosztásával az egyes féléveket egyenlő súlyúakká tesszük, és gondoskodunk arról, hogy minden hallgató minden félévben feltétlenül találjon olyan tantárgyakat, amelyek érdeklődését egységesen lekötik. Gondolunk a differenciált érdeklődésű hallgatókra. A tapasztalat szerint nem egyformán mutatkozik érdeklődés a biológiai, technikai, matematikai stb. témák iránt. Azt tervezzük a gyakorlati foglalkozások hatékonyságának erősítése céljából, hogy minden évfolyamon hetenként legalább egy teljes nap álljon rendelkezésre, melyet a hallgatók a terepen, erdőben, munkahelyeken töltenek el. A világ legkülönbözőbb műszaki felsőfokú intézményei lépést tartván a kor követelményeivel, új tananyagokat honosítanak meg. Önálló tárgyként kellő óraszámmal helyet kap a munka és szervezés tudománya, a környezetvédelem és az elektronikus adatfeldolgozás. Megerősítjük a hallgatók matematikai fegyverzetét és a modern fagazdaságban nélkülözhetetlen műszaki ismereteket. El akarjuk érni, hogy az erdőmérnökök a nagy áldozatokkal erdősített területeknek ne csak jó gazdái és fejlesztői legyenek, hanem eleget tegyenek az új társadalmi feladatoknak is.

- Számos új tudományág bevezetésével foglalkozik a soproni egyetem, adódik az a kérdés, hogy az oktatói testület hogyan tud megfelelni a követelményeknek? — A korszerű, új és dinamikusan fejlődő tantárgyak oktatói karának kialakítása folyamatban van. Személy szerint is törekszem arra, hogy e tudományágak oktatásában mind nagyobb számmal jussanak szóhoz a tehetséges fiatal oktatók. — Mint minden oktatási intézmény munkájának elemzésekor, az összefüggések ez esetben is rávezetnek arra a gondolatra, hogy a szocialista eszmei nevelés gazdagítása nem kevesebb törődést követel. — Munkára és kötelességtudatra, a társadalom irántifelelősségérzetre akarunk nevelni. Ez történt eddig is. A jövőben azonban még tudatosabbá szükséges tenni tevékenységünknek ezt az állandó elemét. Az elengedhetetlenül fontos adminisztráció kivételével minden erőt a hallgatókkal való foglalkozásra, tudásuk növelésére szükséges fordítanunk. Véleményem és tapasztalatom szerint a nevelő egyénisége, személyes példamutatása, politikai és szakmai kiállása az, ami a tanulók formálására fordított időt különösen hatékonnyá teszi.

— Befejezésül azt szeretném megkérdezni dékán elvtárstól, hogy a soproni egyetem erdőmérnöki kara mit szándékozik tenni a levelező oktatás megújítására? — Ma már elegendő tapasztalatunk van a levelezőoktatással szerzett oklevelek értékéről. Zömében olyanok szereztek ilyen módon diplomát, akikben nem csalódtunk. Ám, ha ezt a munkát tovább akarjuk folytatni, akkor a levelezési beiskolázás és oktatás is fejlesztésre szorul. Arra szükséges gondolni, hogy egészen más dolog 18—24 évesfiatalokat nevelni, mint felnőtteket oktatni ugyanazokból a tantárgyakból. Az erdőmérnöki hivatás nem úgynevezett „menő” hivatás. Ebben a szakmában nem lehet sok pénzt keresni és könnyen karriert csinálni. Van azonban e pályának sok öröme is. Ilyen a szocialista jövőáldozatos szolgálata, a természet mélyebb törvényeinek állandó tanulmányozása, és az, hogy a munka tekintélyes részét a szabad ég alatt, egészséges körülmények között lehet végezni.