50 éve - Eszperantók

Kamevala balo esperantó - vagyis: eszperantó farsangi bál volt tegnap este Győrött a BM-csónakházban. A vidám összejövetel egy nagyon is komoly, országhatárokon átnyúló eseménysorozat része volt. Az idén február 17-e és 24-e között rendezték meg a nemzetközi barátsági hetet, amelynek szervezéséből — az egész világon és Győrött is — az eszperantisták is kivették a részüket. Győrött egy úttörő, két ifjúsági és két felnőtt csoportja van az eszperantistáknak, száz taggal.

40 éve - Esett a hó

Sopronban ismét beköszöntött a tél. A tegnapi folyamatos havazás eredményeként, mintegy 8—10 centiméter vastag hótakaró borítja a környező hegyeket. Ez, ha jelentősebb felmelegedés nem lesz, valószínűleg alkalmas lesz a hétvégi sportolásra és a tervezett síversenyek megrendezésére is. Mindenesetre a brennbergi és a daloshegyi pálya készenlétben várja a sportolókat, működnek a sífelvonók is.

30 éve - Programokkal jelentkezik a táncegyüttes

A Művészeti és Szabad Művelődési Alapítvány támogatásával nyílt lehetősége a bogyoszlói Rábaköz néptáncegyüttesnek községi, közművelődési programok szervezésére. Terveik szerint havonta egy-két alkalommal jelentkeznek rendezvényeikkel. A falu vendége lesz dr. Timaffy László néprajzkutató is.