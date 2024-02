35 éve - Lépésváltás a Győri Divatnál

Egykoron voltak az ígéretek, s vele a remények: a háztartási munka terheit átháríthatjuk a szolgáltatásokra. Ám a szappanbuborék szétpukkadt, s háziasszonyok ezrei kényszerülnek rá végül is, hogy az éttermi ebédeket, vacsorákat pótlandó, megtanuljanak sütni, főzni, a Patyolat helyett maguk mossák, vasalják az ágyneműt, sőt sokan a szabás-varrás tudományát is elsajátították a kiadások csökkentésének reményében. A családok életének megkönnyítésére hivatott szolgáltató cégek — párhuzamosan az átlagos magyar polgár életszínvonalának csökkenésével — kénytelenek módosítani szolgáltatási díjaikon kívül tevékenységi körüket is, hogy „felszínen” maradhassanak, hogy a náluk dolgozóknak is biztosíthassák a megélhetést. A Győri Divat Ruházati Kisszövetkezet sem az már, ami volt: a hajdan kifejezetten lakossági szolgáltatásra berendezkedett szövetkezet módosította pozícióit. Kopócs Károly elnök erről így számol be: — Hagyományosan szolgáltató szövetkezeti profilunkat föl kellett adnunk az új gazdasági szabályozók hatására, és amiatt, mert a lakosság spórol, többek között az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe vételének megtakarításával. Számba vettük teendőinket, s a tavaly márciusi közgyűlésünk úgy döntött: kisszövetkezetté alakulunk, tevékenységi körünket pedig konfekcionálással bővítjük. A számítások beváltak. A Győri Divat árbevétele 1988- ban 25 millió 800 ezer forint volt, 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban, 6 százalékkal nőtt a nyereség és 8 százalékos bérfejlesztést kaptak a dolgozók. A konfekciós tevékenység eredményeként pedig elkerülhették a ciklikus megrendelések közötti munkakiesést. A konfekciós termékeket részben saját üzleteikben, részben pedig kereskedelmi vállalatokon keresztül értékesítik. Azért változásokhoz némi fájdalmas „műtét” is szükségeltetett. — A hatékonyság javítására ötszázalékos létszám leépítést is végre kellett hajtanunk — folytatja az elnök —, elsősorban azoktól váltunk meg, akik nem tudtak megfelelő minőségben dolgozni, illetve rontották a munkafegyelmet. — Tavaly — új szolgáltatásként — bevezették a szabásminta szolgálatot. Mekkora volt az érdeklődés? — Meglepetésünkre, alig alig igényelte a lakosság ezt a szolgáltatást, így meg is szüntettük. — Az idei tervek? — Szintentartást tervezünk. A továbbiakban is szeretnénk megfelelő szinten a lakosság igényeit kielégíteni és mindenképpen meg akarjuk teremteni dolgozóink anyagi biztonságát. Elképzelhető, hogy munkaruha-konfekcionálásra is vállalkozunk, erről most tárgyalunk a Munkaruházati Vállalattal. — Milyen új divatirányzatra számíthat, aki bekopogtat kilenc, méretes szalonjuk egyikébe? — Kollégáink nemrégiben vettek részt az OKISZ szakmai ankétján, beszámolójuk szerint a női divat változása, hogy a tömött vállak eltűnnek, ismét hódít a nadrág, a szoknyák viszont mindenfélék: hosszúak, rövidek, szűkek és bővek, nagy szerepet kapnak a gallérok, fodrok, kiegészítők. A férfiak öltönye sportos, az ingek színesek, mintásak, újra divatosak lesznek a nagy mintás nyakkendők.

25 éve - Rutinból vonultak

A soproni Vas-Villa portáján tegnap reggel, a második tanórára történő becsengetés után nem sokkal csörrent a telefon. A gyanútlan portásnőt egy hang arra figyelmeztette, hogy fél óra múlva bomba robban az épületben. A hívást követő percek történései rutinszerűen zajlottak: pillanatokon belül megszólalt a vészjelző sziréna, három és fél percen belül pedig az iskola tanulói az épület előtt, az utcán várták, hogy a rendőrök, tűzszerészek átvizsgálják az intézményt. Ebben a tanévben már negyedszer szórakoznak velünk- mondják a diákok, csöppet sem vidáman. Bujdosó Antal (II. B): - Nem tudom, ki idétlenkedik, de most már valóban abba hagyhatná, mert velünk szúr ki. Az elpocsékolt idő miatt tovább tart a napunk. Ráadásul éppen egy potyaóránk „hiúsult” meg, mivel helyettesítő tanár jött hozzánk Élő Richárd (II. B): Csak velünk tolnak ki. Most már tényleg mindenkit bosszant a dolog.Óránk nem marad el, csak mindegyik eggyel tovább csúszik. Az eredmény: a vidékiek lekésik a buszt és mindenki később ér haza. Attól is tartunk,hogy a tanárok "megelégelik a dolgot és valamikor hétvégén is be kell jönnünk. Kun István (II. B): - Nem tudjuk, ki lehetett a hívó, de engem igazából nem is érdekel.Hogy mit üzennék neki? Hülye vicc volt! Jó lenne, ha nem szórakoznának velünk többet. A Vas-Villában a bombariadó zavartalan lebonyolítása,a tanulók biztonságának, testi épségének biztosítása mindenekelőtt a tűzvédelmi felelős, Geiszter György,valamint az igazgatóhelyettes, Sass László feladata. Mindketten fontosnak tartanák, hogy azok a személyek, akik tudnak, vagy sejtenek valamit a történtekről, mondják el a rendőrségnek. Ez nem jelent besúgást, árulkodást, hiszen ennek a cselekménynek a veszélyessége, társadalmi megítélése, büntetési tétele súlyos. - Lehet, hogy évekkel ezelőtt jó heccnek tűnt egy bombariadó, de ezen már túl vagyunk -jegyzi meg az igazgatóhelyettes. - Régen nem buli az ilyesmi, még ha néhányan annak is gondolják. Rendkívül primitív és veszélyes dolog. Arról ne is beszéljünk, hogy mi pénzébe kerül mindez a rendőrségnek, azon keresztül pedig az adófizetőknek. Osztályfőnöki órákon próbáljuk megbeszélni a srácokkal a dolgot, de emellett otthon, a családokban is érdemes szóba hozni. A három és fél perces kivonulás után közel háromnegyed órát ácsorogtak az utcán a vasvillások. Alig néhány hónap alatt több bombariadó is megzavarta a soproni oktatási intézmények munkáját, bár robbanószerkezetet szerencsére egyszer sem talált a rendőrség - mondta a legutóbbi, pénteki esettel kapcsolatban Váradi András rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozó alosztályának vezetője. - Fölösleges hangsúlyozni,hogy ez a fajta, hivatalból komolyan veendő csínytevés a rendőrség számára mekkora leterheltséggel, idő- és pénzpocsékolással jár együtt. Ám úgy tűnik, a közveszéllyel fenyegető személy kilétének gyors és sikeres megállapításánál hamarosan kedvező fordulat várható. Nem pusztán arról van szó, hogy egyrészt közvetett módon, a társak elmondásaiból sikerül tudomást szereznünk az elkövetőről, hanem arról, hogy megtettük azt a hatékony intézkedést, amely mielőbbi eredménnyel kecsegtet. Anélkül, hogy részletekbe mennék, elárulom, a közelmúltban is sikerült beazonosítanunk olyan személyt, aki elkövette a közveszéllyel való fenyegetőzés bűncselekményét. Reméljük, az eddig rendelkezésre álló adatok, információk most is elősegítik munkánk eredményességét. A bombariadóval fenyegető két év börtönbüntetéssel sújtható.

15 éve - Megmentik az őshonos területeket

A Kisalföldre jellemző növény- és állatvilág utolsó érintetlenül maradt mozaikdarabjai közül kettő lesz védett Ebergőcön és Ivánban. Olyan ritka és veszélyeztetett fajokat is megmentenek ezáltal, amelyek az országban egyedül ezeken a területeken élnek. Akár évekig is eltarthat, de megéri az erőfeszítést, hogy Ebergőcön a 48 hektáros láprétet, Ivánban pedig a 97 hektáros szikest országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítsák. Az előbbi településen már megszületett a megegyezés az érintett gazdák és az önkormányzat között, Ivánban a 19 tulajdonos közül kettő kifogásolta a tervet. Az eljárás már tárcaközi egyeztetésen van, a környezetvédelmi tárca folytatja az eljárást, a miniszter rendeletben hirdeti majd ki a védettséget. A kezelői feladatokat pedig a Fertő-Hanság Nemzeti Park látja el.A Kisalföldön az elmúlt évtizedekben a művelhető, értékes területeket felszántották, így jelentősen lecsökkent azon helyek száma, ahol többé-kevésbé érintetlenül maradt a növény- és állatvilág - fogalmazott Pellinger Attila,a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság zoológusa. - Ebergőcön és Ivánban szerencsére vannak ilyen területek. Az utolsó mozaikok ezek, amelyeket meg kell mentenünk. Számos olyan faj él itt, amely védett vagy fokozottan védett. A lápok és a szikesek meglehetősen rossz termőterületnek számítanak, ezeken a helyeken szinte nem is folyik gazdálkodás. Ezek a földek elsősorban rétnek vagy kaszálónak alkalmasak. Ám az elmúlt időszakban szinte teljesen megszűnt a szarvasmarhatartás, így háborítatlan maradhatott az élővilág. Pellinger Attila kiemelte: Ebergőcön a láprét olyan ritka orchideafajnak ad élőhelyet, amely hazánkban csak itt található meg. Emellett a ritka és fokozottan védett madárnak, a harisnak is otthont ad. A hangyaboglárka-lepkéknek három faja ismeretes, s kuriózum: mind a három együtt itt, Ebergőcön honos. Az iváni szikes sem kevésbé különleges. Az ilyen talaj jellegzetessége, hogy nagy a felszínközeli sótartalma. A Fertő-parton kívül ilyen területek a Dunántúlon egyedül Fejér megyében találhatók. Az viszont már megyei ritkaság, hogy több ezer tő orchidea is megbújik a szikes tölgyesek alatt. Érdekes rovarfaj és fontos érték az Európa-szerte veszélyeztetett sárga gyapjasszövő lepke.