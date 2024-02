30 éve - Kínálati pozícióban az önkormányzat

Fertőszentmiklós összevont rendezési terve

A fertőszentmiklósi önkormányzat pályázatot írt ki a település összevont rendezési tervének elkészítésére azért, hogy a falu komplex jövőbeli képe és az ahhoz műszakilag kapcsolható közút kialakítható legyen. Körmendi János területi főépítész elmondta: természetesen egy település összevont rendezési terve mindig egy lehetőség, hogy a különböző, az önkormányzatnál jelentkező igényeket előkészítettem körültekintően lehessen megvalósítani és nem kész dokumentáció. Egy ilyen terv azonban az önkormányzatot mindenképpen kínálati pozícióba juttatja, így a tempót már ő diktálhatja.

Fertőszentmiklós összevont rendezési tervéről esett szó tegnap az Észak-Dunántúli Területi Tervtanács ülésén. A dokumentum jelentőségéről kérdeztük Körmendi János területi főépítészt.

- Kik készítették a tervet?

-A fertőszentmiklósi önkormányzat pályázatot írt ki a rendezési terv elkészítésére melynek megvalósítására a legkedvezőbb ajánlatot tett cégek kaptak megbízást azért, hogy tekintettel a várossá válás lehetőségére, a település komplex jövőbeli képe és az ahhoz műszakilag kapcsolható közút kialakítható legyen.

- Mit tartalmaz ez a munka?

-Alapvetően a 85-ös főút új, a községen átvezető nyomvonalát és a lehetséges elkerülőjének elképzeléseit. Továbbá feltérképezi azokat a területeket, amelyeket a település a fejlődése során lakó-, üdülő-, valamint intézményterületként, illetve a környezetet tiszteletben tartó ipari telephelyként a belterületbe be kíván vonni. Megadja a terv a területek lehetséges kialakítását, úttal, vízi és energiaközművekkel nyomvonal szerint és keretértékekben. A kárpótlások függvényében foglalkozik a külterületek felületfelhasználásával is. A belterületi részre komplett szabályozási elképzelést tartalmaz úgy a telekkialakításokra, az épületek megőrzésére, az újak (a településképbe illő) kialakítására, mint az intézmények esztétikus megformálására. Természetesen egy település összevont rendezési terve mindig egy lehetőség, hogy a különböző, az önkormányzatnál jelentkező igényeket előkészítetten, körültekintően lehessen megvalósítani és nem kész dokumentáció. Egy ilyen terv azonban az önkormányzatot mindenképpen kínálati pozícióba juttatja, így a tempót már ő diktálhatja.

- Vannak-e a tervnek különlegességei?

-Igen. Megemlíthető külön is, hogy a 85-ös főúthoz csatlakozó termálprogram megkezdésével megadja egy szép üdülőterület kialakításának lehetőségét, illetve a jelenlegi és a tervezett 85-ös utak közötti részen ipari telephelyek kialakítását is lehetővé teszi. Fertőd-Fertőszentmiklós-Petőháza az a településcsoport, amelyik összevonva egy város lehetőségét magában hordja. Erre is gondolva a terv bőségesen tartalmaz lakóterületi fejlesztési elképzeléseket is.

- Ön szerint mik a terv hiányosságai?

-Az egészet nagyon alapos és körültekintő munkának tartom, de két olyan gondot érzek, amire fel kell hívni a figyelmet. Az egyik a 85-ös főút új, a belterületen áthaladó szakaszának jellege, ami meggyőződésem szerint a települési szerkezetbe illeszkedő utca lehet és nem út. A másik, a valaha létezett Fertőszentmiklós-Répcelak szárnyvasútvonalnak a helyét minden érintett község megtartja, hiszen a települések visszaálmodják a vasutat, mert valamikor ez volt a gazdasági köldökzsinóruk. A vasút megtartása Fertőszentmiklósnak is fontos és ezek kimaradtak a rendezési tervből.

20 éve - Kamionokat döntött a vihar Győr-Moson-Sopronban

Viharral jött vissza a tél: tegnap délután a 75-100 kilométeres széllökések kamionokat löktek az árokba, fának csapódott egy személygépkocsi, vezetője halálát okozva. Megyeszerte voltak áramkimaradások. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint tegnap kora délután menetrendszerű pontossággal megérkezett északnyugat felől a sarkvidéki eredetű hidegfront. Győr környékén a széllökések elérték a 75, Sopronban a 85 kilométeres óránkénti sebességet. A legerősebb széllökéseket Kapuvár környékén mérték, ahol csaknem elérte a 100 kilométeres sebességet. A vihar fokozatú szél először a megyei közútkezelő kht.-nek adott munkát. A megyeszékhely Bisinger felüljárójánál lévő forgalmi jelzőlámpa rögzítőbilincse eltört a viharban, azt kellett kicserélni. Délután több balesethez is riasztották a tűzoltókat. A 85-ös főúton a bágyogszováti leágazásnál egy pótkocsis teherautó fordult keresztbe az úttesten, a pótkocsi „bebicskázott”, s a járművet az árok felé sodorta. Győr határában, az ikrényi leágazásnál egy nyárfát döntött a szél az útra. A tűzoltók feldarabolták a fát, elhárítva az akadályt.

Rajkánál, a magyar-szlovák határátkelőnél a vámépület hullámpaláját bontotta meg a vihar. Később újra csak a 85-ös főúton a bágyogszováti leágazáshoz kérték mentéshez a tűzoltókat. Egy személygépkocsit sodort le a tomboló szél az útról, a jármű vezetője életét vesztette, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani. A 83-as főúton egy kamiont és egy cseh forgalmi rendszámú Avia teherautót, valamint több személygépkocsit sodort az erős szél az árokba. Több kamion és pótkocsis teherautó vesztét az okozta, hogy ponyvás nagy felületű pótkocsijuk üresen, terheletlenül a vihar játékszerévé vált. Pannonhalma és Écs között ugyancsak a tűzoltóknak kellett egy úttestre dőlt fát eltávolítaniuk.

Hibabejelentő-dallamok

A vihar nyilvánvalóan kárt tett az elektromos légvezetékekben is. Kora este Győr több kerületéből is jelezték, hogy megszűnt az áramszolgáltatás. Szerkesztőségünknek arról panaszkodtak olvasóink nem tudják elérni az ÉDÁSZ hibabejelentő szolgálatát. Kollégáink sem jártak sikerrel, mint korábban, most is „hibás áramkörbe” kerültek. Hatvanöt másodperc után derült ki, hogy a hibabejelentéshez a négyes gombot kellene megnyomni, de ezt követően, öt perc után, reménytelennek tartva a további zenehallgatást, letettük a telefonkagylót. Az áramszolgáltató társaság tűzoltóság számára megadott, csupán őáltaluk hívható számán sem vették fel a telefont. Az ÉDÁSZ Rt. PR-szolgálatának munkatársai fél négykor hazamentek — közölték azon az egyetlen telefonszámon, amelyen a semmilyen nyilatkozási joggal nem bíró portaszolgálatiak jelentkeztek. Ők tegnap este úgy tudták, hogy Győr több kerületén kívül, feltehetően — vagy talán nyilvánvalóan — a vihar miatt áramkimaradás volt. Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és Nyúl, Rákóczi-telepen, valamint Tatabányán is.

FÁNAK ÜTKÖZÖTT: Halálos közlekedési baleset történt tegnap délután a 85-ös főúton. Csorna irányából Győr felé közlekedett Mazda típusú személygépkocsijával M. I. bábolnai gazdálkodó. Nem messze a bágyogszováti kereszteződéstől egy előzés után az oldalszél megdobta a járművet,ami fékezés nélkül, nagy sebességgel az utat jobbról szegélyező fának ütközött. A karambol következtében a gépkocsi szinte a felismerhetetlenségig összetört, a járművezető pedig a helyszínen életét vesztette.

SZERENCSE A BAJBAN: A viharos erejű szél belekapott a 85-ös számú úton közlekedő kamion üres pótkocsijába és az egész szerelvényt keresztbe fordította. A bajban szerencse, hogy éppen abban a pillanatban az amúgy nagy forgalomban nem jött szembe a kamionnal autó, így személyi sérülés sem történt. Az eset érdekessége, hogy majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2003. február 5-én ugyanennek a cégnek egy másik szerelvénye is hasonló balesetet szenvedett, nem messze a mostani helyszíntől.

10 éve - Reformok az egyházban?

Holnap, február 11-én lesz egy éve, hogy bejelentette távozását az apostoli székről XVI. Benedek.Utódjául Ferencet - korábban Buenos Aires érseke - választották pápának. Az elmúlt esztendő intézkedéseiről, azok visszhangjáról, az esetleges egyházi reformokról nyilatkozott lapunknak Pápai Lajosgyőri megyés püspök és Várszegi Asztrikpüspök, pannonhalmi főapát. Azt mindkét egyházi vezető hangsúlyozta: Szent Péter jelenlegi utóda megválasztásától számos meglepetést okozott.

Egyik vatikáni hírportál szerint „egy év elteltével az egyház már nem az, ami tavaly volt”. A változás Ferenc pápa intézkedéseinek eredménye, aki - többek között - lecserélte a Szentszék legfelső bírósági hatalma, a kúria vezetését, visszaterelte az egyházhoz a hívőket, reformokba kezdett.

Ferenc számos meglepetést okozott. Ő az első dél-amerikai pápa, miként abban is első, hogy Assisi Szent Ferenc tiszteletére választott nevet. Ebből is tükröződik a szegények iránti elkötelezettsége, szeretete. Mindez közvetlenségében is megnyilvánul - említette Pápai Lajosgyőri megyés püspök, a püspöki kar alelnöke. - Intézkedéseivel Ferenc pápa különleges hangsúllyal szorgalmazza azt, hogy a szegények egyháza legyünk, hasonlóképpen az elnyomottak melletti kiállást is. Erre jó példa az az általa kezdeményezett imanap, amely megmentette Szíriát a bombázástól. Emellett az egyházon belül is nyomatékosította a szegénység vállalását. A kommunikációja is sajátos, például fel lehet őt hívni telefonon, SMS-t lehet neki küldeni.

Hogy ezek az intézkedések az egyházban egy reformfolyamat kezdetét jelentik-e, Pápai Lajos így válaszolt: - Ezek csak hangsúlyváltozások. A II. vatikáni zsinat reformjait I. János Pál kezdte el végrehajtani, ezt folytatta XVI. Benedek,s folytatja Ferenc is. Ennek ellenére azt hiszem, számos olyan változásra számíthatunk, ami jelenkorunkra fordítva jobban aláhúzza azokat a gondolatokat, amit a zsinat még fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazott. Hogy az egyház mindig ugyanaz tudjon maradni, alkalmazkodni kell a változó időkhöz, de a hit, a kinyilatkoztatás ugyanaz marad. - Nem vagyok szentszéki szakértő, így egy hívő keresztény várakozásával néztem a pápaválasztás elé, amelynek eredménye meglepett, miként előtte XVI. Benedek lemondása is. Nagy egyháztörténeti tett volt - hangsúlyozta Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát.

- Nem akartam elhinni, amíg az egyházi médiumok meg nem erősítették. Lépése ma még nem érzékelhető módon változtatja meg a pápaság intézményéről vallott gondolkodásunkat. Ferenc pápa névválasztása ugyancsak meglepetés volt. Emberi közvetlensége sokakat, engem is lenyűgözött és amióta megnyilatkozásait olvasom, abban a reménykedésben élek, hogy „ennek a pápának vezetése alatt” egyházképünk és keresztény gyakorlatunk új korszakába érkezünk.

Várszegi Asztrik szerint Ferenc pápa igehirdetése, egyszerű okfejtése, evangéliumi egyértelműsége, a radikalitás követelése a jézusi magatartás tudatos keresése és vállalása. Amikor az újságírók azt kérdezték, hogy ki is az új pápa, ezt válaszolta: mindenekelőtt bűnös ember. Milyen csodálatos keresztény hitvallás ez! Milyen jó, hogy ezt mondta és nem rangjával kezdte! Ez a vallomás sokakat meggyőzhet Ferenc emberi és evangéliumi alapállásáról. A világegyház decentralizációja, a megyés püspökök, a nemzeti püspöki karok joghatóságának növelése, a püspökkinevezések kérdése mind olyan témák az első pillanattól, amit a jövő érdekében szükségesnek ítélt átgondolni. Ferenc szerint a hívek életének lelkipásztori megsegítése, a világiak szerepe az egyházban, a paphiány égető gondja is megoldásra váró feladatok. Az egyháznak nem a külső vagy belső bagolyhuhogástól, netán az evilági hatalmaktól kell félnie. Egyedül Urának tartozik elszámolással és felelősséggel.