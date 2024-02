Forrás: Kisalföld Archív

10 éve - 550 hektárt bukott az ikrényi cég

Területeinek több mint felét az államtól bérli az ikrényi Inicia Zrt., ezt a 750 hektárt azonban tavaly megpályáztatta a földalap. A cégvezető a Kisalföldben már 2013. nyár végén úgy nyilatkozott: szerinte esélyük sem lesz a tovább bérlésre. Andrew Huntercégvezető az eredményt a napokban olvashatta: azt, hogy eddig 550 hektárt vesztettek. Előbérleti joga ellenére a többi 200 hektár továbbhasználatára sem lát esélyt. „Hiába vagyunk Magyarország harmadik legnagyobb burgonyatermelői, fejlesztünk, fizetjük az adót, ez is kevés volt. Versenyképesek vagyunk, ez a gond? Mindenhol a nagygazdaságokat fejlesztik a világban, kivéve nálunk. Októberben lejár ez az állammal kötött szerződés, jövő tavasszal meg kell válnom a szarvasmarhák egy részétől, mert nem marad annyi föld, ami nekik a takarmányt megtermeli. A burgonyafeldolgozóba külföldről hozatok majd krumplit, s a kevesebb terület és kevesebb állat kevesebb dolgozót is feltételez. Kisebb árbevételünk pedig csökkenő befizetendő iparűzési adót” - mondta a cégvezető. Az elmúlt öt évben kétmilliárd forintot invesztált különböző fejlesztésekbe, s 300 millió forint adót fizetett be az államkasszába. A cég negyvenöt dolgozót alkalmaz, 1550 állatot tart, főként tejtermeléssel és burgonyatermesztéssel foglalkozik. Az elmúlt öt évben kétmilliárd forintot invesztált különböző fejlesztésekbe, s 300 millió forint adót fizetett be az államkasszába. 1400 hektáron gazdálkodik Ikrényben és Enesén. „Föld nélkül azonban igen nehéz állatot tartani, burgonyát termeszteni.” Szerinte az elbírálás szubjektív volt. „Érthetetlen, miért nem nyilvánosak a pályázatok: a földalapkezelő honlapján néhány adatot feltüntetnek, csak a lényegi információk hiányoznak a győztesekről. Magyarországon a tejtermelés stratégiai ágazat, a földpályázat elbírálása azonban ütközik a minisztérium irányvonalával. Miért jó az, ha külföldről hozok be burgonyát? Tizenöt éve építem ezt a céget, itt termelek, adózok, foglalkoztatok, mindig visszaforgattam a pénzt, nem vettem részt zsebszerződésekben, s most egyszemélyes vállalkozások viszik el az általunk használt területek felét. Tettem a dolgomat, nem folytam bele a politikába, talán ez volt a gond. Most először érzem úgy, kicsit bánom, hogy itt fektettem be. - mondta Andrew Hunter.

30 éve - Kifüstölt húszmillió

Vasárnap éjszaka, kevéssel fél 11 előtt futott be a riasztás a győri tűzoltóságra, s öt kocsi sietett a helyszínre. Rágondolni is rossz, mi történt volna, ha később fedezik fel a győri teherpályaudvar területén az egyik raktárrészben keletkezett tüzet. Az épület előtti vágánypáron néhány méterre a raktártól ugyanis benzinnel töltött tartálykocsik álltak. .. Szerencsére még időben felfedezték a tüzet, ahhoz legalábbis időben érkeztek a tűzoltók, hogy eltávolíttassák az üzemanyagos tartálykocsikat a fáklyaként lobogó raktár elől. A raktárban lévő értéket azonban már nem lehetett megmenteni. A teljes készlet a tűz martaléka lett. Tíz méter széles, tizenhat méter hosszú raktárrész, falai téglából, acél tetőszerkezete fölött hullámpala. A padozatot most égett bőr, gumi és textil alkotta üszők borítja. A tetőzet acélszerkezete furcsa alakzatban tekeredett, a helyiség közepén állva az égre látni, táblákban égett el a pala. A győri teherpályaudvaron beszélgetünk. - Látja ott a raktár sarkában azt a kalitkát? - kérdezi Tarra Zsolt, a DEX Kereskedelmi Betéti Társaság egyik beltagja. - Az szolgált irodául. Borzalmas hideg volt a raktárban, ott a kuckóban olajkályhával fűtöttünk. Megnézheti, épségben maradt, tehát nem a kályhától keletkezett a tűz. Egy ilyen jégveremben pedig öngyulladás, hogy a vas megolvadjon... A raktárban vasárnap délután, este és éjszaka természetesen senki sem tartózkodott. A DEX Rt. néhány napja, január 15-én bérelte ki a csarnokot, benne Kínából származó ruhaneműt, farmert, inget, fehérneműt, cipőt, fonalakat tárolt.

60 éve - Sörgyári építkezés

Jól halad a sörgyári építkezés, de a Fenyves Szálloda nem készül el az idén. Melegen fogadott újítás adhatják az épületeket rendeltetésüknek készülnie. Hogyan lehet megteremteni az építkezés feltételeit mínusz 5 fok alatti hideg időben? A téli építkezés módszereivel ismerkedtek a Győr megyei Építőipari Vállalat soproni építkezésein.

A Sörgyár rekonstrukciója során az idén sor kerül a palackfejtő üzem és a köztervre, melyben az étterem, konyhák, bár, csatorna, víz, gáz, utak építése szerepel, csak múlt év közepén kapott a vállalat megrendelést. Ezért helyesebb volt a második ütemtervben szereplő épületeiket felhúzni. A másik nehézséget az úgynevezett nyílászáró szerkezetek okozzák. Az aluminiumalapanyagot a Székesfehérvári Könnyűfémipari Vállalat szállítja a budapesti ÉM- vállalatnak. Ez utóbbi 1963. augusztusára ígérte a nyílászáró szerkezetek szállításét. A szerkezetek nem váltak be. Át kellett tervezni őket. Ez újabb határidő-módosítás. Ez év júniusára ígérték az első ütemtervben épült rész nyílászáró szerkezeteit, míg a második ütemtervéét, szeptember 30-ra. Az áttervezett szerkezetek üvegezésére még nincs vállalkozó, illetőleg ilyen még nincs is az országban. Az elkészítés végső határideje 1964. december 31. A fentebb vázolt nehézségek arra engednek következtetni, hogy az új szálloda 1965 májusa előtt nem nyílhat meg. A sok alvállalkozó kooperációjának hibái, lemaradásai okozzák ezt a határidőeltolódásit. ASörgyárban jól használják az Erőmű adta forró gőzt. A lovén Fenyves Szálloda építésénél azonban vaponti irodaépület befejezésére. A másik nagyszabású építkezés a Lővérekben a Fenyves Szálloda. Az ÉM tavaly nyáron hozott rendelkezése szerint úgy kellett a téli munkákat megszervezni, hogy mínusz 5 fok alatti időben is foglalkoztassák a dolgozókat. A soproni főépítésvezetőség a nyáron elkészítette a terveket. A Sörgyárban az Erőműtől kapott gőzt hősugárzókon eresztik a helyiségekbe. Tíz ilyen hősugárzást létesítettek,, és ezek kellemes meleget árasztanak. Megszakítás nélkül folyik a Sörgyárban a munka. Az építés vezetői saeszott határidő ételt állami másrt kellett kigondolni. A soproni főépítésvezetőség tmk-részlegének dolgozói újítása: gázolajfűtésű hőlégfúvó berendezést szerkesztettek. A meleget ventillátor hajtja az épületrészekbe. Kellemes meleg van azokban az emeleti szállodahelyiségekben, ahol a hőlégsugárzó működnek. A vállalat kőművesei falat húznak, vakolnak, a gépészeti berendezéseket szerelik. (Az újítási díjat még nem fizették fi, most még „kísérleti stádiumban” van a hőlégsugárzó. Az ott járók viszont megállapíthatták: jól sikerült „kísérlet.”) Kooperációs nehézségek Az eredeti terveik szerint a szállodai résznek ez év május 34-ig kellett volna e. Nem a téliesítésen múlik .Végeredményben megállapítható, hogy az építőipari vállalat mindent elkövetett a határidők betartására. Jól előkészült a téli munkákra, szinte minden dolgozóját foglalkoztatja. Mégis döcög a munka, lassul a tempó. Ha meglennének a nyílászáró szerkezetek, ha a gépészeti munkák gyorsabban haladnának, ha az egy toronydarut leszámítva, több korszerű gép állna rendelkezésre, ha az alvállalkozók betartanák a határidőket stb., stb. A sok „ha” között szinte elveszett, a soproni főépítésvezetőség jóakarata, a kitűnően előkészített teljesítés, mert a Fenyves Szálloda, mely Sopron idegenforgalmi fejlődésének egyik fontos láncszeme — úgy látszik — mégsem készül el határidőre.