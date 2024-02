A sport sok élményt is ad. A Motherson Mosonmagyaróvár - FTC-Rail Cargo Hungaria bajnoki mérkőzésen a kezdődobást Lobitz Ákos, a Dzsungelország Kft. ügyvezető-tulajdonosa vásárolta meg. Tavaly egy mozgássérült fiúnak adta ezt a lehetőséget, most a Gyermekek Átmeneti Otthonának ajánlotta fel.

Élmény – Virágokkal lepték meg a játékosokat a gyermekek, Lobitz Ákos felajánlásával. Fotó: Kerekes István

A meccsre így eljöhettek az otthonban lakó gyermekek is kísérőikkel.

Élményekkel gazdagodtak

– Nagy megtiszteltetés volt számunkra Lobitz Ákos megkeresése, mely szerint a Gyermekek Átmeneti Otthona egyik lakója végezheti a kezdődobást az MKC-Fradi meccsen. A gyermekek is izgatottan várták a délutánt, hiszen még hasonló élményben nem volt részük – emelte ki érdeklődésünkre Novics Bernadett, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője.

A gyermekek is izgatottan várták a délutánt, hiszen még hasonló élményben nem volt részük

A kezdődobás ezúttal a négyéves Farkas Zétényé lehetett. Az otthonban lakó kislányok – szintén Lobitz Ákos felajánlásaként – tavaszi virágokkal kedveskedtek a a kézilabdásoknak.

A gyermekek izgalommal nézték a karnyújtásra lévő játékot. Nagy öröm volt nekik nemcsak az, hogy jelen lehettek, hanem a sok-sok ajándék is, amivel mindkét csapat készült. A Fradi mez mellett több MKC-ereklyét is magukkal vihettek, s persze a végén a piros-fehér-kék lufik jelentették a legnagyobb boldogságot! A meccs szünetében örömmel pacsiztak a lányokkal is.

Azt még elárulták nekünk: nagy meglepetés lenne, ha egy kézilabdával gazdagodhatna az otthon, amivel játszhatnának!