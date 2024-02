Véradással és híradással támogatja a Kisalföld kezdeményezését a Győr+ Média és az Oxygen Media csapata is. Finta Bence, a Kisalföld regionális hirdetésgyártó központjának vezetője közel negyvenszer adott már vért az elmúlt 16 évben. – Amióta csak lehet, segítek. Édesanyám szervezi a szülőfalumban a véradásokat, de édesapám is rendszeres résztvevő, így ez a példa is előttem van. Legutóbb novemberben nyújtottam a karomat, igyekszem évente legalább háromszor segíteni – fejtette ki Finta Bence, aki egy Médiavér­adást sem hagy ki.

Varga László, az Oxygen Media egyik operatőre Bencéhez hasonlóan szintén ritka, nullás vércsoporttal rendelkezik, emiatt egyre fontosabbnak érzi, hogy kiálljon az akció mellett. – Mivel bárkinek adhatok vért, örömmel segítek. A Médiavér­adás hatására lettem rendszeres véradó – mondta el lapunknak. Bajzát Zsuzsi, a Győr Plusz Rádió szerkesztő-műsorvezetője is felhívja a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. – Végzős gimnazistaként egy rendhagyó osztályfőnöki órán született meg bennem a döntés, amikor a Vöröskereszt önkéntesei előadást tartottak, hogy biztosan véradó akarok lenni. Igyekszem nemcsak ez alkalommal segíteni, hanem egy-egy kihelyezett programon is részt veszek, hiszen a vér semmivel sem pótolható – emelte ki.

Finta Bence és D. Pusztai Andrea idén is részt vesz a Médiavéradáson. Fotó: Csapó Balázs

Tavaly 86-an csatlakoztak hozzánk, ezzel közel 33 liter vért adtunk egy nap alatt. Így 222 emberen segíthettünk, mivel egy vér­adás 3 életet menthet meg. Külön öröm volt, hogy 14 első véradó is eljött. Idén is hasonló célokkal vágunk neki az akció­nak.