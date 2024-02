Egyre többen választják itthon is a plug-in hibrid vagy teljesen elektromos járműveket. A környezetbarát járművek terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször is előfordult, hogy egy égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt, ezzel jelentős fennakadást okozva a közlekedésben. Az e-oltólándzsa készletek azonban a hagyományos tűzoltási módszerhez képest az elektromos járművek oltási folyamatát jelentősen lerövidítik, így a mentési munkálat sokkal hatékonyabban mehet végbe, rövidebb ideig tarthatnak ilyen eseteknél a korlátozások, ami így nagyban növelheti a közlekedésbiztonságot és egyúttal lerövidítheti a torlódások idejét.

Az e-oltólándzsáknak - melyek olyan anyagból készültek, hogy azok az extrém magas hőt is képesek elviselni - köszönhetően az elektromos járművek akkumulátor csomagját könnyen és gyorsan átszúrhatják a szakemberek, így azon keresztül gyorsabban és hatékonyabban tudják bevezetni a vizet, hogy azt lehűthessék és az esetleges robbanásveszélyt megakadályozzák. Ezt az ünnepélyes átadó események a tűzoltók is szimulálták a Magyar Közút dunakeszi mérnökségén.

A katasztrófavédelem munkatársai eddig vármegyénként egy ilyen eszközzel rendelkeztek. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a meglévő állományhoz 5, míg az MKIF Zrt. 8 újabb eszközzel járult hozzá, ezzel közel megduplázva ezen készletet. Az ünnepélyes átadón a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Fülep Zoltán tű. dandártábornok, az MKIF Zrt.-t Kertesi Tamás vezérigazgató-helyettes, míg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szilvai József Attila vezérigazgató képviselte.