A korábbi egysávos helyett kétsávos, hat méter széles és padkás út készült. Emlékeztetett arra, hogy Bakonypéterden nemrégiben készült el 80 millió forintból a záportározó, így rövid idő alatt összesen majdnem 360 millió forint értékű fejlesztésnek örülhettek a település lakói. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy korábban kormányzati forrásokból újult meg az út eleje és vége, így egy hiányzó szakasz készült most el, egyben reményeinek adott hangot, hogy sor kerülhet még a falu csapadékvíz-elvezetési rendszerének megújulására is, illetve a tervben van az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése is. Bakonypéterd polgármestere, Krausz Tünde (nemrégiben házasságot kötött, így mostantól lánykori nevét viseli a korábbi Bolla helyett) kiemelte az út fontosságát: a bakonyi turisták és a környékbeli kistelepüléseken élők egyaránt használják, nagy forgalmú út, megújulásával régi álom vált valóra.