Esterházy Melinda 1994-től kezdődően három megszüntethetetlen magánalapítványt hozott létre, megteremtve ezzel a mai vállalkozási sikert döntően meghatározó, erőteljes növekedésre képes gazdasági vállalkozások előfeltételét.

224 millió euró a műemlékekre

Az Alapítványok az elmúlt harminc évben az alapszabályukban kitűzött célok értelmében kereken 224 millió eurót fordítottak a nagy történelmi műemlékek, így Fraknó Vára, a kismartoni Esterházy-kastély, a Lackenbachi (Lakompaki)–kastély, valamint a gyűjtemények állagmegőrzésére. A gazdasági vállalkozások folyamatosan növekvő profitja biztosítja a célok megvalósításához szükséges likvid tőkét. Ezzel az elkötelezettséggel példát mutatnak Ausztriában, mind az értékmegőrzés, mind a gazdaság aktív alakítása tekintetében.

„A cél egyrészt az volt, hogy egy modern vezetési struktúrával rendelkező és egészségesen növekvő gazdasági vállalkozásokat hozzanak létre. Másrészt a profit visszaforgatásával biztosítani kellett a nagy történelmi műemlékek és a gyűjtemény állagmegőrzését, felújítását és bővítését. Egyben a minél szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé, valamint kutathatóvá kellett tenni ezeket. Visszatekintve kijelenthetem, hogy mindezt sikeresen végrehajtottuk.“ - magyarázta Ottrubay István, az Esterházy Alapítványok elnöke, hogy milyen intézkedéseknek tett eleget az alapítványok létrehozásakor Esterházy Melinda, akit Esterházy Pál 1986-os végrendeletében a vagyon egyedüli örököseként jelölt meg.

A régió ösztönző ereje

Gazdasági tevékenységük öt fő területen zajlik, ez az ingatlanfejlesztés; a Pannatura védjegy alatt bejegyzett erdő-, mező- és természetgazdálkodás; a borászat; a vendéglátás; valamint a kultúra, turizmus és rendezvények. A különböző területeken összesen 550 munkavállalót foglalkoztatnak. A folyó évre kitűzött árbevétel 100 millió euró. Az elmúlt harminc évben mintegy ötszörösére növekedett a cég árbevétele.

Kulturális szerepvállalás

Az operatív működést biztosító Esterházy Vállalat és munkatársai az elmúlt években jelentős sikereket tudhatnak maguk mögött. Burgenland tartomány meghatározó zenei fesztiváljai, így a 2014 óta saját produkcióként megvalósuló Opera a Kőfejtőben, a classic.Esterházy, a Herbstgold Fesztivál, a Q.uartetto plus vonósnégyes-fesztivál, valamint a Keys to heaven zongorafesztivál egytől egyig az Esterházy Alapítványok kezdeményezése. Magyarországon 2009-ben életre hívták az Esterházy Art Award-díjat, melyet kétévente osztanak ki a fiatal magyar művészek között, és amely a történelmi család mecénási tevékenységének modern folytatása. Közép-Európán belül egy kulturális összekötő híd szerepét is betölti.

Folyamatos ingatlanfejlesztés

A 2002 óta megvalósult ingatlanfejlesztések száma meghaladja a húszat, több épület országos és nemzetközi elismerésben is részesült. A cél, hogy meg kell őrizni a történelmi örökséget, és előremutató beruházások révén új lehetőségeket kell teremteni. A 2022 őszén a kismartoni Esterházy-kastély közvetlen szomszédágában megépült Hotel Galántha megnyitásával például a város egy régi hiányosságát pótolták. A hotel közvetlen közelében megépülő lakó- és irodapark a történelmi városcentrum felvirágoztatását segíti elő. Minden projektnél nagy hangsúlyt fektetnek az, jövőorientált, erőforrás- és környezetkímélő építkezésre. Mindezt megerősíti az a tény is, hogy a vállalatot nemrég felvették az Osztrák Fenntartható Építészeti Tanácsba.

Fenntartható gazdálkodás

A régió vezető vállalataként tisztában vannak a természetes élőhelyek iránt tanúsítandó kötelességeikkel, ennek jegyében a mezőgazdasági területeiken 22 éve biogazdálkodás folyik. Környezetbarát gépek használatára, valamint az ökológiai előírásoknak megfelelő termelési módszerekre összpontosítanak. Fenntartható gazdálkodást folytat az Esterházy Borászat is. A biológiai szőlőtermesztésre 2019-ben kezdtek átállni, és 2023-ban megszerezték a biogazdálkodási tanúsítványt. Évente 800 ezer palackot értékesítenek. A szőlőtermelés a környező Lajta-hegység lankáin, 65 hektáron zajlik.

Ausztria vezető munkáltatója

A gazdasági növekedés mellett az Esterházy a tehetséggondozásra és az alkalmazottak elégedettségére is összpontosít. Rugalmas munkaidő modellekkel és különböző juttatások sokaságával Ausztria vezető munkáltatójának számít. A munkavállalók egyrészt különféle kedvezményeket kapnak a vállalat termékeire és a kulturális kínálatában található programokra, másrészt ezek a rendezvények a csapatszellemet és az összetartást is erősítik. Nagy figyelmet fordítanak a család és a karrier összeegyeztethetőségére is, 2019-ben elnyerték a családbarát vállalat címet.

„A művészettől és kultúrától, a turizmuson, az erdő-és mezőgazdaságon át a vendéglátásig ívelő gazdasági tevékenységeket magában foglaló vállalkozásunkkal már régóta a régió egyik húzóerejének számítunk. Munkatársaink az innováció szellemében dolgoznak, és elkötelezettségüknek köszönhetően a jövőben is a legmagasabb minőségben tudjuk folytatni a megkezdett munkát.“ – nyilatkozta Ottrubay István.

Számos beruházást terveznek részben azért, hogy a kulturális javakat a jövő generációk számára is megőrizzék, másrészt, hogy tovább növeljék a régió turisztikai vonzerejét.

A jubileumi év tervei

A turisztikai szezon április 14-i hivatalos megnyitása előtt, már március 15-i hosszú hétvégén mind Fraknó Várában, mind pedig a kismartoni Esterházy-kastélyban magyar nyelvű vezetésekkel várják az érdeklődőket. A kastély Haydn-termében ezen a hétvégén rendezik meg a quartto plus vonosnégyes-fesztivált is. Az egész éves kulturális és turisztikai programok sora pedig szinte végtelen.

Április 14-én a Barangolás a nyitott házak között elnevezésű fesztivál a tavasz beköszöntésének ünneplésére, egy sétára invitál. A fesztivál keretében nyitják meg a 2023-as Esterházy Art Award díjazottjainak - Trapp Dominika, Horváth Gideon, Kortmann-Járay Katalin és Mendreczky Karina alkotópáros - kiállítását a kastély Fehér-termében és díszlépcsőházában.

A nyár folyamán átadják a felújítandó fertőszéleskúti (Breitenbrunn) tófürdő beruházásának első ütemét. Az üdülőközpont jól átgondolt, természetközpontú koncepcióját a Világörökségi Tervezési Tanácsadó Testülettel és valamennyi érdekcsoporttal szoros együttműködésben dolgozták ki. A mintegy 50 millió eurós értékteremtő beruházásával az Esterházy csoport jelentős mértékben hozzájárul a régió turizmusának fellendítéséhez. A környező települések, a vállalkozások és a lakosság is profitál majd a fejlesztésekből. Mintegy 60 új munkahelyet teremtenek a beruházással.

Május 24. és 25. között, immáron harmadik alkalommal rendezik meg a fertőfehéregyházai (Donnerskirchen) Biogazdálkodási Napokat. A 2021-ben mintegy 11 ezer látogatót vonzó rendezvénnyel, a gyakorlati szakemberek, a tudományág képviselői és az érdeklődő közönség ismerkedhet meg a fenntartható termelési módszerrel.

Április 26-tól 28-ig először rendezik meg KEYS TO HEAVEN címmel a Maria Radutu által megálmodott zongorafesztivált, színesítve ezzel az amúgy is gazdag fesztiválkínálatot. A programsorozat nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a színpadi fellépők és a hallgatóság, valamint a zenei irányzatok és stílusok között uralkodó határok ledöntését.

A Szentmargitbányai Kőfejtőben nyáron Verdi Aida-ját viszik színre, az operairodalom klasszikusát legutoljára 2014-ben mutatták itt be. A 2021-es, nagysikerű Turandot produkciós csapata, élén Thaddeus Strassbergerrel és Giuseppe Palella-val tér ezzel vissza a fesztiválhoz. Az előadás premierjét július 10-re tűzték ki.

Szeptember 11-től 22-ig rendezik meg Julian Rachlin irányításával a HERBSTGOLD Fesztivált, melynek idei mottója a csábítás.