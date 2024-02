A hazájukban kisebbségben élő keresztény közösségek számára a szülőföldön való boldogulás érdekében elengedhetetlen, hogy a fiatal nemzedékek színvonalas felsőfokú oktatásban részesüljenek. Hazánk 2017-ben ösztöndíjprogramot indított számukra, amely szerves része a Hungary Helps magyarországi humanitárius programnak. Ebben a Széchenyi István Egyetem is részt vesz. Ez adta az apropóját Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár intézményben tett látogatásának.

A találkozón dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes számos adattal érzékeltette az egyetem fejlődését. Elmondta: az intézmény nemzetköziesítéséhez hatalmas segítséget nyújtanak a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjprogramok, s ma már önköltséges hallgatók is érkeznek a 42 angol nyelvű képzési program valamelyikére. Emellett egyesült államokbeli, kínai, portugál, indiai és olasz partnerekkel kettős képzéseket indítottak több tudományterületen. A nemzetközi hallgatók száma néhány év alatt jelentősen nőtt, és megközelíti az ezret, akik a világ csaknem 80 országát képviselik. Az elnökhelyettes kiemelte: a Széchenyi-egyetem Quacquarelli Symonds (QS) és a Times Higher Education (THE) hat világranglistáján szerepel.

Az egyetem fejlődésének egyik látványos eleme a Győri Innovációs Park, amelynek vezetője, Kolossváry Tamás aláhúzta: tavaly adták át az első épületet, s a következő években további két ütemben válik teljessé a fejlesztés. Hozzátette: a parkban főként az intézmény kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos egységei, valamint a legkorszerűbb technológiákhoz kapcsolódó vállalati partnerek kapnak helyet, s ez a kapcsolódás erősítheti startup és spinoff vállalkozások létrejöttét, innovációk születését.

Azbej Tristan államtitkár (balról a tizedik) a Széchenyi István Egyetem munkatársaival és keresztény ösztöndíjas nemzetközi hallgatókkal is találkozott a győri campuson. Fotó: Adorján András

Páliné Nyiri Sylvia, az egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának munkatársa kifejtette: az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak keretében jelenleg 19-en tanulnak az intézményben. A legtöbben Szíriából, Pakisztánból és Kenyából érkeztek, de van köztük libanoni és nigériai hallgató is. Az elmúlt években csaknem húszan vehették át a diplomájukat, ebben a tanévben pedig várhatóan 11-en végeznek. A szakember hangsúlyozta: programokkal is támogatják a keresztény ösztöndíjas fiatalokat, akik rendszeresen részt vehetnek angol nyelvű istentiszteleteken, dicsőítő alkalmakon, Biblia-körben, míg például a teadélutánok és a kvízestek a kikapcsolódásukat is szolgálják. Megemlítette azt az akciót, amelynek keretében a hallgatók a győri Gyermekvédelmi Központ átmeneti otthonában élőket segítik többféle módon.

„Csak gratulálni tudok az egyetem tevékenységéhez, fejlődéséhez, amely igazi húzóerőt jelent Győrnek. Egyértelmű az is, hogy intézményük számára az Ösztöndíjprogram a Keresztény Fiataloknak nem oktatásszervezési kérdés, hanem fontos a lelki tartalma is. Valójában mi is nagyon sokat gazdagodunk azáltal, hogy itt vannak ezek a fantasztikus, tanúságtevő fiatalok, akik készek arra is, hogy nehéz helyzetben lévő közösségeik számára a jövő vezető értelmiségének tagjai legyenek. Áldás országunkon és az egyetemen a jelenlétük” – fogalmazott Azbej Tristan államtitkár. Hozzátette: a program további fejlődését segítené az egyetemek közötti kapcsolatok erősítése, oktatói, kutató, hallgatói csereprogramok indítása. Megfontolandónak nevezte a magyar nyelv tanulásának beépítését a képzési programokba. Beszélt arról is, hogy bizonyos régiókban nagy az igény az egészségügyi szakképzésre, orvostechnológiai támogatásra, de a Nyugat-Balkánon például járműipari szakképzésre is, s ebben ugyancsak segítséget nyújthatnak a magyarországi egyetemek.