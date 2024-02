Banánfák árnyékában 1 órája

Afrikai kalandok - Kávéültetvényen kapáltak a Vöröskereszt Győr-Moson-Sopronból érkezett önkéntesei - sok-sok fotó

Finom kávával még jobban indul a reggel - tartja a mondás. A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron vármegyei Szervezetének küldöttsége tizenhárom napja szállt repülőre, hogy Afrikában teljesítsenek missziós szolgálatot. Kalandjaikat a kisalfold.hu oldalunkon is végig követhetik. Legutóbb kávéültetvényen jártak, ahol azonnal kapát is ragadtak. Ezen a földön banán, mangó és maracuja is terem.

A Vöröskereszt Kisalföldről érkezett tagjai az afrikai ültetvényen.

Kávécserjék a banánfák árnyékában - Afrikai viszonylatban „kis kitérővel” ejtettük útba a farmot, ráadásul az utolsó pár száz méteren már utat kellett törni a bokrok között. Gyönyörű környezetben, egy kis folyó völgyében fekszik az ültetvény. Legnagyobb részén kávé cserjék találhatók, amit banánnal vegyítenek, árnyékot adva az apróbb bokroknak - írta le a tájat Kun Szilvia, vármegyei szervezet vezetője. Az öt tagú missziós csapatnak megmutatták az ültetés módját is: az először kiszedett föld kerül alulra, a növényeket két láb széles, két láb mély gödörbe helyezik. A kávéültetvény egy vállalkozó tulajdonában van, 120 hektáron terül el, ebből 50-et művelnek jelenleg. A helyieknek munkalehetőséget biztosít, akik napszámban dolgoznak nála a farmon.

Kávéültetvényen kapáltak a Vöröskereszt Győr-Moson-Sopronból érkezett önkéntesei - fotók: Papp Zoltán

Hatékony, de más a kapa Egy kávécserjét a vöröskeresztes delegáció is elültetett. Kun Szilvia és Horváth Gyula kipróbálták a kapálást is. - Érdekes ez a szerszám, a kapa formája más, mint az otthon használatos. Mégis jól lehet vele haladni - fűzte hozzá Horváth Gyula. - A cserjéket majd júliusban szüretelik, így kávét nem tudtunk inni. A klíma és a csapadékmennyiség tökéletes a növény fejlődéséhez. Az ültetvényen avokádó, chilipaprika, maracuja és banán is van, jelenleg még éretlen formában - osztotta meg élményeit Szilvia. - Itt nincs bemutatóterem, látogatóközpont, sőt, látogató se nagyon. Mi is csak a sofőr kapcsolatai révén juthattunk el ide. Egy összetákolt épület szolgál a pihenésre, étkezésre. Afrikában egyébként eddig csak kis zacskókba porciózott, finomra őrölt kávéval találkoztunk, amit vízzel kevernek - mondta el Horváth Gyula.

Afrikában nincs határidő, sose kapkodnak Papp Zoltán Afrika-járó önkéntes színes pillanatképein keresztül beleláthatunk Tanzánia élővilágába és az ott lkók életkörülményeibe. - No hurry in Afrika, azaz Afrikában ne siess, csak "pole, pole", lassan, lassan. Ez a szó gyakorta elhangzik, hisz az ittenieknek merőben más az időszemlélete, mint a miénk. Legyél türelmes, számukra nincs pontossághoz kötött időrend, bármikor közbejöhet egy nem várt esemény. Bár ez eleinte szokatlan lehet, idővel ráérezhetünk az afrikai életérzésre - emelte ki Papp Zoltán, a kisalföldi Vöröskereszt delegációjának tagja.

